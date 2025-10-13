終於回家了！以哈停火協議啟動 哈瑪斯交出首批7名人質

哈瑪斯與以色列停火協議首日，巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊南部汗尤尼斯警戒。首批7名人質已交給紅十字會，將換取1900多名巴勒斯坦囚犯。（路透）

根據《美聯社》發自加薩走廊的最新消息，在歷經2年血腥戰爭後，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）已於13日向紅十字會（Red Cross）移交了第1批共7名以色列人質。這是依據美國總統川普所提和平計畫達成的突破性停火協議後，首批獲釋的人質。

消息傳出後，以色列舉國歡騰，當電視頻道宣布人質已在紅十字會手中時，聚集在特拉維夫等地的數萬名以色列民眾與人質家屬，爆發出瘋狂的歡呼聲。

這場人質危機源於2023年10月7日哈瑪斯的突襲，該攻擊點燃了這場以色列史上最致命的戰爭。在超過2年的囚禁後，人質獲釋為結束這場已造成超過6.7萬名巴勒斯坦人死亡的衝突，帶來了一線曙光。

根據協議第一階段，哈瑪斯將釋放其宣稱尚存活的20名人質，以換取以色列釋放超過1900名巴勒斯坦囚犯，獲釋的人質將先被送往軍事基地與家人團聚。

與此同時，促成此項協議的美國總統川普，也於13日抵達以色列訪問。白宮表示，他將會見人質家屬，並可能與剛獲釋的人質會面；川普在出發前向記者宣稱：「戰爭結束了。」

川普接下來將轉往埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）共同主持1場區域和平峰會，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也將與會。

報導指出，儘管和平曙光乍現，但關於加薩的未來治理、哈瑪斯的解除武裝，以及以色列的完全撤軍等棘手問題，仍有待後續艱難的談判

以色列民眾13日在特拉維夫「人質廣場」等待人質返回時激動歡呼。哈瑪斯當天將首批7名人質交給紅十字會。（路透）

