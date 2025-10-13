嚐和平的滋味！加薩人與以色列裔在巴黎合開餐廳 盼彌合仇恨

來自加薩的巴勒斯坦人阿布達加（左）與法籍以色列人拉隆（右）共同創辦了「Sababa，和平的滋味」餐廳。在他們身後，以色列、法國與巴勒斯坦的國旗並列懸掛，象徵著他們希望透過共享美食來促進和解的理念。（法新社）

在以哈達成停火協議、和平曙光乍現之際，據《法新社》報導，法國巴黎11日有一家特別的餐廳開幕，創辦人一位是來自加薩走廊的巴勒斯坦人，另一位則是在耶路撒冷長大的法籍以色列人。他們希望透過美食，為兩個長期對立的民族，搭建一座和解的橋樑。

這家名為「Sababa，和平的滋味」（Sababa, the Taste of Peace）的餐廳，天花板上同時懸掛著巴勒斯坦、法國與以色列三國的國旗，景象令人動容。開幕當天，顧客們擠滿了餐廳，一同享用鷹嘴豆泥（hummus）、炸豆丸子（falafel）與加薩沙拉等道地的中東美食。

餐廳的巴勒斯坦籍創辦人阿布達加（Radjaa Aboudagga）來自加薩走廊，他在擁擠的廚房裡忙著製作傳統的「馬納奇什」（manakish）烤餅。他表示：「所有的食物都是手工製作的。」

而法籍以色列裔的創辦人拉隆（Edgar Laloum）則在耶路撒冷生活了30年。他高興地說：「我為今天感到開心，因為它正巧發生在一個終於出現希望的時刻。」他所指的，正是即將獲釋的以色列人質與巴勒斯坦囚犯。

拉隆表示，餐廳的菜單都是「以色列人與巴勒斯坦人以同樣方式享用的菜餚」。阿布達加也感性地補充：「巴勒斯坦與以色列兩個民族，有著相同的習俗、相同的夢想、相同的眼淚與相同的悲傷。我們共享同一片土地，我們都必須在上面共同生活。」

一名顧客拉斐爾（Raphael）帶著兒子前來，他說三面國旗並列的景象「非常美」，「我正在向我兒子解釋，最終，我們所有人都是可以共同生活的。」另一位顧客則認為，即使加薩戰火重燃，也「不會削弱像這樣一個地方的力量」。

盼傳達「Sababa」的快樂精神

這家期間限定的餐廳將每週營業四晚，持續至明年六月。創辦人表示，除了美食，未來還將舉辦希伯來語、阿拉伯語與法語的詩歌朗誦會、討論小組與音樂會。

他們希望傳達「Sababa」這個詞的精神。「Sababa」在以色列與巴勒斯坦地區，都同樣意味著「生活的樂趣」（joie de vivre）。

「Sababa，和平的滋味」餐廳開幕當天的內部景象。（法新社）

