馬達加斯加驚傳政變！總統下落不明 軍隊倒戈要他下台

馬達加斯加精銳部隊CAPSAT士兵12日在首都街頭受到群眾歡迎，此前該部隊加入反政府抗議並要求總統下台。（美聯社）

非洲島國馬達加斯加12日爆發嚴重政治危機，總統拉喬利納（Andry Rajoelina）聲稱該國正發生政變，但他本人卻下落不明。一支陸軍精銳部隊11日突然倒戈，加入已持續3週、造成至少22人死亡的反政府示威，並公開要求總統下台。根據《美聯社》報導，該部隊指揮官雖否認發動政變，但已宣稱掌控全國武裝力量。

諷刺的是，這次倒戈的CAPSAT部隊，正是2009年協助當時仍是反對派領袖的拉喬利納，透過軍方支持政變上台的關鍵力量。如今，這支昔日的「禁衛軍」反倒成為推翻他的主力。部隊指揮官蘭德里亞尼里納上校（Col. Michael Randrianirina）11日站在裝甲車上對抗議群眾表示，總統、新任總理與憲兵司令「都必須離開權力」。

這場政治危機的導火線，是由一個自稱「馬達加斯加Z世代」的青年團體所發起。抗議最初僅針對停電與停水等民生問題，但迅速擴大為對政府貪腐、貧窮與生活成本的普遍不滿。抗議者透過網路動員，表示受到尼泊爾與斯里蘭卡推翻政府抗議的啟發。拉喬利納雖在9月底開除整個政府試圖平息民怨，但抗議並未停止。聯合國稱，安全部隊的暴力回應已造成至少22人死亡。

總統府譴責奪權 美使館警告就地避難

總統辦公室12日發表聲明，強烈譴責「透過武力非法奪權的企圖」，並呼籲全國團結捍衛憲政秩序，但並未說明總統的下落。首都安塔那那利佛（Antananarivo）氣氛緊張，軍隊部署明顯增加。美國大使館已因情勢「高度不穩定且不可預測」，建議美國公民就地避難。非洲聯盟也敦促各方保持克制。

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）下落成謎。（路透資料照）

