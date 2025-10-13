為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗感謝台灣祝賀 期盼台日深化合作

    2025/10/13 13:14 駐日特派員林翠儀／東京12日報導
    高市早苗強調台灣是共享基本價值觀、擁有緊密經濟關係與密切人員往來的極為重要的夥伴。（路透檔案照）

    高市早苗強調台灣是共享基本價值觀、擁有緊密經濟關係與密切人員往來的極為重要的夥伴。（路透檔案照）

    日本自民黨黨總裁高市早苗今天在社群平台X貼文，感謝台灣在她當選之際送上溫暖祝賀訊息，她強調台灣是共享基本價值觀、擁有緊密經濟關係與密切人員往來的極為重要的夥伴，也是珍貴的朋友，衷心期盼日台之間的合作與交流能夠進一步深化。

    高市早苗在本月4日當選自民黨總裁，台灣包括賴清德總統和前總統蔡英文等政要，均以社群平台發文祝賀。但高市並未像如川普總統的祝賀貼文，直接轉推並貼文感謝。

    日本跨黨派議員友台團體「日華議員懇談會」，9日組成國慶祝賀團訪台參加國慶活動，並會見賴清德總統。祝賀團成員之一的眾議員佐佐木紀在離台前記者會上表示，已轉交了一封高市早苗寫給台灣執政黨民進黨主席賴清德的親筆信，不過內容並未公布。

    高市今天中午在X貼文，沒有特別標記任何人，她在貼文中表示，誠摯感謝在就任自民黨總裁之際送上的溫暖祝賀訊息。對日本而言，台灣是共享基本價值觀、擁有緊密經濟關係與密切人員往來的極為重要的夥伴，也是珍貴的朋友，衷心期盼日台之間的合作與交流能夠進一步深化。

    高市當選自民黨總裁才剛滿10天，但承受的壓力如山大，聯合執政26年的公明黨突然宣布退出，公明黨黨代表齊藤鐵夫被媒體爆出在與高市舉行黨魁會議的前一天，於國會議員會館密會中國駐日大使吳江浩。

    蒙古人權團體9日在日本國會舉辦國際論壇，擔任自民黨國會議員「南蒙古（內蒙古）支援議員聯盟」會長的高市向該論壇致送訊息，對中國政府在內蒙古自治區持續進行的人權侵害表達強烈憂慮。她指出：「至今在南蒙古地區，中國共產黨的鎮壓仍在持續，令人無法抑制憤怒」。結果引發中國嚴重抗議，隔天公明黨就片面宣布退出執政聯盟。

