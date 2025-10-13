諾貝爾和平獎的「安慰獎」？ 川普斡旋加薩和平獲以色列最高榮譽

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（右）關係密切。在川普的強力斡旋下，以哈達成和平協議，以色列總統週一宣布，將授予川普該國最高平民榮譽「總統榮譽勳章」，以表彰其貢獻。（路透資料照）

諾貝爾和平獎10日揭曉，宣稱已解決八場衝突、多次公開表示自己應該得獎的美國總統川普落選。不過根據《法新社》報導，在川普成功斡旋加薩（Gaza）和平協議、促使人質獲釋後，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）13日宣布，將授予川普該國的最高平民獎項——「以色列總統榮譽勳章」（Israeli Presidential Medal of Honour）。

赫佐格在其辦公室發表的聲明中盛讚：「透過不懈的努力，川普總統不僅幫助我們的摯愛回家，更為一個建立在安全、合作與對和平未來真正希望之上的中東新時代，奠定了基礎。」

赫佐格表示，他將在川普13日到訪以色列時，親自告知此一決定，並在「未來數月內」正式頒發勳章。

川普此次短暫訪問以色列，正值他所提出的20點和平計畫第一階段即將執行之際。根據該計畫，以色列與哈瑪斯（Hamas）將於13日進行人質與囚犯的交換。在短暫的訪問中，川普預計將會見人質家屬，並向以色列國會發表演說，此行被外界視為一場「勝利之旅」。

繼歐巴馬之後再獲殊榮

以色列的總統榮譽勳章，旨在表彰對以色列國或對人類做出傑出貢獻的個人。

報導指出，值得注意的是，前一位獲得此項殊榮的美國總統，正是川普長期以來的政治對手、前總統歐巴馬（Barack Obama），他於2013年獲獎。如今川普也將獲此榮譽，被認為對其個人而言，具有特殊的象徵意義。

