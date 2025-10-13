為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國網瘋傳！小米SU7車禍起火車門打不開 駕駛活活燒死

    2025/10/13 12:17 即時新聞／綜合報導
    中國四川省成都市天府大道，有1輛小米SU7 Ultra車禍後起火，但車門完全打不開。圖為路人正在肘擊車窗。（圖擷自微博）

    中國四川省成都市天府大道，有1輛小米SU7 Ultra車禍後起火，但車門完全打不開。圖為路人正在肘擊車窗。（圖擷自微博）

    太可怕了！中國四川省成都市天府大道，今（13日）有1輛小米SU7 Ultra車禍後起火，數名路人見狀勇敢地上前試圖救援，但車門完全打不開，最終駕駛活活燒死在車內。

    從中國微博瘋傳的消息可以看到，這輛黑色小米SU7 Ultra先是追撞前車，緊接著就穿越分隔島進入對向車道，並且起火自燃，過程中有3、4名路人見義勇為嘗試救出駕駛，他們在發現車門拉不開後，紛紛用肘擊、腳踢嘗試破窗，但都沒有成功。

    據了解，後續有民眾拿來鎚子終於打破車窗，但火勢過大無法拉出駕駛，其他車主見狀連忙拿出滅火器，不過小米SU7 Ultra此時傳出異響並竄出更大的火焰，讓眾人嚇得往後退。

    現場目擊者透露，駕駛困在車內未被救出，後來是由消防員前來控制火勢，並且以電鋸切開車門。有消息指出這輛小米SU7 Ultra是在速限80公里的路段開到時速150公里，過程中失控撞上前車。

    中國網友們見狀紛紛留言，不少人發現媒體在報導時紛紛隱去小米品牌名稱，但從車輛殘骸來看就是小米SU7 Ultra無誤，懷疑有幕後黑手想要壓制消息，避免小米商譽受到影響；還有網友感嘆電動車車門真的需要改進，從以前到現在不知發生多少次車門打不開的事故。

    從車輛殘骸來看就是小米SU7 Ultra無誤。（圖擷自微博）

    從車輛殘骸來看就是小米SU7 Ultra無誤。（圖擷自微博）

