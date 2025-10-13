為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    脫了啦！波特蘭抗議川普派兵 千人「裸體單車」上街

    2025/10/13 11:33 編譯陳成良／綜合報導
    10月12日，在美國奧勒岡州波特蘭市，參與者正為一場「裸體單車」抗議活動做準備。（美聯社）

    10月12日，在美國奧勒岡州波特蘭市，參與者正為一場「裸體單車」抗議活動做準備。（美聯社）

    根據《美聯社》報導，以古怪、前衛文化聞名的美國奧勒岡州波特蘭市12日上演了一場極具「波特蘭特色」的示威，數百市民幾乎一絲不掛地騎著單車，在濕冷的街頭抗議川普政府試圖派遣國民兵進駐。

    這場「緊急加開」的「世界裸體單車日」（World Naked Bike Ride）遊行，旨在反對總統川普動員軍隊鎮壓示威的企圖。一名參與者稱之為「最道地的波特蘭式抗議」。

    近幾日，聚集在波特蘭移民執法設施外的抗議群眾，已展現出超現實的幽默感。許多人穿上充氣的青蛙、獨角獸、墨西哥鈍口螈甚至香蕉的服裝，與經常發射催淚瓦斯與辣椒球的聯邦執法人員對峙。

    12日的裸體單車遊行，更是將這種荒誕的和平抗爭推向高潮。儘管當天氣溫僅有攝氏12度左右且陰雨綿綿，仍有許多騎士選擇全裸上陣。51歲的參與者潔寧·金（Janene King）僅穿著羊毛襪、戴著假髮和帽子，她一邊喝著熱茶一邊說：「我們絕對不希望軍隊進入我們的城市。」

    「世界裸體單車日」自2004年以來已成為波特蘭的年度傳統，往年曾吸引近萬人參加。此次的「緊急場」主辦單位在社群媒體上寫道：「喜悅是一種抗議。帶著互相尊重與善意齊聚一堂，也是一種抗議。你要穿多穿少，都是你自己的選擇。」

    目前，波特蘭市仍在等待上訴法院的裁決，以決定川普是否能強行部署聯邦化的國民兵部隊。此前，一名聯邦法官已於10月5日對此部署下達了臨時禁止令。

    示威者打扮成派大星、蛋頭先生、加菲貓、香蕉與龍蝦等卡通人物，在美國移民及海關執法局（ICE）設施外進行抗議。（美聯社）

    示威者打扮成派大星、蛋頭先生、加菲貓、香蕉與龍蝦等卡通人物，在美國移民及海關執法局（ICE）設施外進行抗議。（美聯社）

