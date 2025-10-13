為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「川金」四會有望？英媒：美祕密規劃川普突訪兩韓邊境

    2025/10/13 11:16 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）2019年在兩韓非軍事區（DMZ）會面，川普也在此次會晤中，成為史上首位踏上北韓領土的在任美國總統。（路透資料照）

    美國總統川普與北韓領導人金正恩之間充滿戲劇性的外交關係，是否將迎來第四次會面？據英國《每日電訊報》報導，隨著川普預計10月底赴南韓出席亞太經合會（APEC）峰會，美國外交官員正悄悄地「重溫舊案」，為川普可能突訪兩韓「非軍事區」（DMZ）預做準備。然而，專家對此多持懷疑態度，認為在烏俄戰爭後，平壤已不再需要向華府示好。

    報導引述一名資深外交消息人士稱：「美國駐首爾大使館正重新審視總統在APEC場邊訪問DMZ的計畫，但目前這只是一項應變方案。」另一名消息人士則坦言，為川普做準備，凡事都不能排除，「你永遠不知道這傢伙會幹嘛」。

    川普本人近來也頻頻對金正恩送出秋波。他8月時便公開表示「想在今年與他會面」，一名政府高官也向媒體重申：「川普總統對與金正恩無條件對話，持續抱持開放態度。」

    然而，平壤方面對此卻顯得相當冷淡。金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正先前已明確回嗆，雖然她哥哥與川普的關係「不差」，但若川普想利用這層關係來推動北韓去核化，平壤將視之為「純粹的嘲弄」。

    昔日風光不再 專家：北韓不再需要美國

    川普在其第一任期內，曾與金正恩三度舉行歷史性峰會，包括2019年他臨時起意、成為首位踏上北韓領土的在任美國總統的DMZ「世紀之握」。然而，這些看似風光的會面，最終都因北韓不願在放棄核武上做出實質讓步而破局，川普僅換回幾封充滿溢美之詞的「親筆信」。

    美國智庫「曼斯菲爾德基金會」資深研究員克林諾（Bruce Klingner）分析，今非昔比，他認為「川金四會」是「可能性低，但衝擊高」的場景。他指出，2018年時，北韓為擺脫對中俄的依賴而尋求與美國對話；但如今，在烏俄戰爭中，平壤透過軍援莫斯科，已從俄羅斯那裡獲得「遠比華府所能提供的更多好處」，幾乎沒有重啟談判的誘因。

    儘管如此，史丹佛大學韓國當代研究教授申起旭（譯音）仍認為，任何事都有可能發生，「我不會排除會面的可能性，美國大使館為任何突發狀況做準備是謹慎之舉。」

