    國際

    美佛州男子姦殺6歲女童 州長拍板11月執行死刑

    2025/10/13 11:06 即時新聞／綜合報導
    美國佛州姦殺女童的死囚詹寧斯，由州長迪尚特簽署行刑令，將於11月13日在佛州監獄伏法。圖為佛州監獄。（美聯社）

    美國佛州姦殺女童的死囚詹寧斯，由州長迪尚特簽署行刑令，將於11月13日在佛州監獄伏法。圖為佛州監獄。（美聯社）

    美國佛州現年66歲的死囚詹寧斯（Bryan Fredrick Jennings），於1979年姦殺6歲女童庫納什（Rebecca Kunash），州長迪尚特（Ron DeSantis）已簽署行刑令，將於11月13日在佛州監獄執行注射死刑。

    據《美聯社》報導，法院資料顯示，詹寧斯於1979年5月潛入佛州布里瓦德郡一戶人家，綁架屋內的小女孩庫納什，將其帶到梅里特島（Merritt Island）運河旁性侵，隨後便將女童的頭部撞向地面、丟入河中溺斃。

    在州長迪尚特簽准行刑後，詹寧斯委任律師預計會向佛州最高法院、美國最高法院提出上訴。迪尚特今年已拍板讓16名死囚伏法，成為佛州1976年恢復死刑後，1年內簽下最多行刑令的州長，此前佛州最多為1年8人處死。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

