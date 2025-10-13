和平獎得主是「惡魔女巫」？委內瑞拉總統馬杜洛開罵馬查多

馬查多（左）剛拿諾貝爾和平獎，就被總統馬杜洛（右）罵「惡魔女巫」。（路透資料照）

就在委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）榮獲諾貝爾和平獎的兩天後，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）週日（12日）竟公開辱罵她是「惡魔女巫」，凸顯了該國嚴重分裂的政治對立。

挪威諾貝爾委員會10日將2025年的和平獎，頒給了現年58歲的馬查多，以表彰她「為委內瑞拉人民促進民主權利，以及為實現從獨裁到民主的公正和平過渡而進行的不懈鬥爭。」

馬杜洛酸言：90%國人唾棄她

然而，據 《法新社》報導，馬杜洛在12日一場紀念「原住民抵抗日」的活動上，意有所指地表示：「90%的人民唾棄那個惡魔女巫。」儘管他並未直接點名馬查多，或評論她獲獎一事，但其言論顯然是針對這位政治宿敵。

委內瑞拉政府過去經常以「薩尤娜」（la sayona）來稱呼馬查多。「薩尤娜」是委國鄉野傳說中的一個女鬼，據說與馬查多一樣，有著蒼白的皮膚與烏黑的直髮。

馬杜洛政府長期指控馬查多呼籲外國軍事入侵，而馬查多本人則支持美國在委國鄰近水域的軍事部署。在獲獎後，馬查多將此一殊榮獻給了「受苦受難的委內瑞拉人民」，以及同樣獲得提名的美國總統川普。

馬查多11日在接受《福斯新聞》訪問時，盛讚川普「值得」這個獎項，「因為他不僅在幾個月內參與解決了八場戰爭，他的行動對於將委內瑞拉帶到自由的門檻上，也具有決定性的作用。」

