為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    和平獎得主是「惡魔女巫」？委內瑞拉總統馬杜洛開罵馬查多

    2025/10/13 10:27 編譯陳成良／綜合報導
    馬查多（左）剛拿諾貝爾和平獎，就被總統馬杜洛（右）罵「惡魔女巫」。（路透資料照）

    馬查多（左）剛拿諾貝爾和平獎，就被總統馬杜洛（右）罵「惡魔女巫」。（路透資料照）

    就在委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）榮獲諾貝爾和平獎的兩天後，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）週日（12日）竟公開辱罵她是「惡魔女巫」，凸顯了該國嚴重分裂的政治對立。

    挪威諾貝爾委員會10日將2025年的和平獎，頒給了現年58歲的馬查多，以表彰她「為委內瑞拉人民促進民主權利，以及為實現從獨裁到民主的公正和平過渡而進行的不懈鬥爭。」

    馬杜洛酸言：90%國人唾棄她

    然而，據 《法新社》報導，馬杜洛在12日一場紀念「原住民抵抗日」的活動上，意有所指地表示：「90%的人民唾棄那個惡魔女巫。」儘管他並未直接點名馬查多，或評論她獲獎一事，但其言論顯然是針對這位政治宿敵。

    委內瑞拉政府過去經常以「薩尤娜」（la sayona）來稱呼馬查多。「薩尤娜」是委國鄉野傳說中的一個女鬼，據說與馬查多一樣，有著蒼白的皮膚與烏黑的直髮。

    馬杜洛政府長期指控馬查多呼籲外國軍事入侵，而馬查多本人則支持美國在委國鄰近水域的軍事部署。在獲獎後，馬查多將此一殊榮獻給了「受苦受難的委內瑞拉人民」，以及同樣獲得提名的美國總統川普。

    馬查多11日在接受《福斯新聞》訪問時，盛讚川普「值得」這個獎項，「因為他不僅在幾個月內參與解決了八場戰爭，他的行動對於將委內瑞拉帶到自由的門檻上，也具有決定性的作用。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播