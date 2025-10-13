影像曝光！西班牙加泰隆尼亞暴雨釀災 圍困車輛上還有人

影像曝光！西班牙加泰隆尼亞暴雨釀災 圍困車輛上還有人2025/10/13 09:42 即時新聞／綜合報導
西班牙加泰隆尼亞地區暴雨引發洪水。（圖擷自@ebredigitalcat「X」帳號）
西班牙加泰隆尼亞地區降下暴雨，洪水席捲塔拉戈納省聖巴巴拉（Santa Bárbara）、拉拉皮塔（La Ràpita）等處，部分民眾受困車內進退不得。
據《BBC》報導，從社群媒體流傳的影片裡，可以看到許多車輛都泡在泥水之中，西班牙國家氣象局（AEMET）已向沿海地區發布最高級別的紅色警戒，目前尚未傳出人員傷亡。
加泰隆尼亞政府呼籲厄波羅河三角洲（Ebro Delta）民眾待在室內，當地預計12小時降雨量達到180毫米，而且雨勢還會持續下去。加泰隆尼亞首府巴塞隆納、鄰近的瓦倫西亞已停止地中海側的列車運行。
Colpidores imatges de la Ràpita: carrers completament anegats ???? amb 1 metre i mig d’aigua. El local de la Cooperativa Armadors del Mar ple d’aigua, i tots els baixos de la zona impracticables. Molts danys a preveure.— Projecte 4 Estacions （@P4Estacions） October 12, 2025
????️ Paula Llopis#Projecte4Estacions pic.twitter.com/LyUAXcDcQq
Videos que circulen per grups de WhatsApp de La Ràpita. Situació molt complicada en tots los barrancs del poble. pic.twitter.com/X47Us1em2q— Rapitenc Sense Filtro （@rapitenc10） October 12, 2025
Lo Xicago... Me diuen q hi ha gent encara dins al patinatge. Jo no havia vist mai La Ràpita així.— Nina ||*||????????☠️ #Dempeus #AbsolucioDetingudes23S （@Nina_Hagen_） October 12, 2025
Quin desastre!!!
（???? rebudes via WhatsApp） pic.twitter.com/YjEDbwR1If
