    給烏克蘭巡弋飛彈？川普：普廷不會想要戰斧朝他們飛來

    2025/10/13 09:16 即時新聞／綜合報導
    戰斧飛彈射程達2500公里，能輕易打擊包括莫斯科在內的俄羅斯境內要地。圖為美國巡洋艦聖喬治角號發射戰斧飛彈。（路透資料照）

    美國總統川普（Donald Trump）12日首度鬆口稱，如果俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）拒絕讓烏克蘭戰爭落幕，他可能會向基輔提供長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。

    《路透》報導，川普在飛往以色列的美國總統專機空軍一號（Air Force One）上告訴記者，他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11至12日針對基輔提出的武器清單進行了討論，當中包括戰斧飛彈。

    川普說：「我可能會告訴他（普廷），如果戰爭遲遲無法解決，我們很可能會這麼做；我們可能不會，但確實也可能這麼做。……他們希望戰斧飛彈朝他們飛來嗎？我不這麼認為。」

    川普還說：「戰斧飛彈是一種令人難以置信的武器，是一種極具攻擊性的武器。說實話，俄羅斯不需要面對那種東西。」他補充，美國不會直接向烏克蘭出售飛彈，而是經由北約將飛彈提供給烏克蘭。

    戰斧飛彈射程達2500公里，能夠輕易打擊包括莫斯科在內的俄羅斯境內要地。克里姆林宮已警告華府不要向烏克蘭提供任何戰斧飛彈；川普曾表示，如果戰斧飛彈投入戰爭，將導致情況迅速升級。

