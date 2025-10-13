為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    想卡稀土？喊話中國保持理性 范斯：川普手上的牌比你多

    2025/10/13 08:26 即時新聞／綜合報導
    范斯強調，如果中國以極具侵略性的方式回應，「我可以保證，美國總統手中的牌比中國還要多得多」。（歐新社）

    范斯強調，如果中國以極具侵略性的方式回應，「我可以保證，美國總統手中的牌比中國還要多得多」。（歐新社）

    中國擴大稀土出口管制，與美國貿易關係再度陷入緊張。美國副總統范斯（J.D. Vance）12日接受美國《福斯新聞》訪問時提到，川普手上的牌比中國還要來得多，希望北京當局能夠選擇合理的一條路。

    綜合外媒報導，范斯表示，在美國與中國日漸緊張的貿易局勢中，兩國應對如同一段微妙的舞蹈，很多事情都取決於中國的回應方式。范斯提到，接下來幾週，美方將能清楚看到中國是否想要對美國發動貿易戰，或是中國是否願意保持理性。范斯坦言：「我希望他們選擇理性的道路。」

    范斯強調，如果中國以極具侵略性的方式回應，「我可以保證，美國總統手中的牌比中國還要多得多」，倘若中國願意保持理性，美國也會理性對待。

    范斯指出，川普非常珍惜自身與中國國家主席習近平的友誼，但是對於中國片面對稀土祭出新的出口管制，「所有人都嚇了一跳」。范斯表示，他希望美國不必動用其影響力來應對此事，「美國擁有的是巨大的影響力，我希望、我知道總統也希望，我們不必真的使用這些力量」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播