想卡稀土？喊話中國保持理性 范斯：川普手上的牌比你多

范斯強調，如果中國以極具侵略性的方式回應，「我可以保證，美國總統手中的牌比中國還要多得多」。（歐新社）

中國擴大稀土出口管制，與美國貿易關係再度陷入緊張。美國副總統范斯（J.D. Vance）12日接受美國《福斯新聞》訪問時提到，川普手上的牌比中國還要來得多，希望北京當局能夠選擇合理的一條路。

綜合外媒報導，范斯表示，在美國與中國日漸緊張的貿易局勢中，兩國應對如同一段微妙的舞蹈，很多事情都取決於中國的回應方式。范斯提到，接下來幾週，美方將能清楚看到中國是否想要對美國發動貿易戰，或是中國是否願意保持理性。范斯坦言：「我希望他們選擇理性的道路。」

請繼續往下閱讀...

范斯強調，如果中國以極具侵略性的方式回應，「我可以保證，美國總統手中的牌比中國還要多得多」，倘若中國願意保持理性，美國也會理性對待。

范斯指出，川普非常珍惜自身與中國國家主席習近平的友誼，但是對於中國片面對稀土祭出新的出口管制，「所有人都嚇了一跳」。范斯表示，他希望美國不必動用其影響力來應對此事，「美國擁有的是巨大的影響力，我希望、我知道總統也希望，我們不必真的使用這些力量」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法