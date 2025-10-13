英國共諜案餘波蕩漾 前MI6處長：中國威脅真實存在 對撤案感到不解

英國軍情六處前處長索爾斯，質疑檢方撤銷起訴2名涉嫌為中國從事間諜活動的英國公民，強調此舉將使美國「感到困惑」。（彭博檔案照）

英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）前處長索爾斯（John Sawers），質疑英國皇家檢察署（CPS）撤銷起訴2名涉嫌為中國從事間諜活動的英國公民，強調此舉將使美國「感到困惑」（perplexed）。

英國「金融時報」12日報導，索爾斯指出，中國對英國構成「一系列威脅」，包括網路威脅、潛在的產業機密竊取，以及對居住在英國的華人僑民社群進行控制的企圖。

索爾斯12日接受「泰晤士電台」（Times Radio）訪問時表示：「我認為，那2名被指控在國會從事間諜活動的人……如果指控屬實，那絕對是非法的。老實說，我對檢方為何撤銷起訴感到有些困惑與不解。」

他說：「我認為，美國同樣會對此感到困惑，因為這起案件看起來相當明確。」

索爾斯表示，儘管中國是英國的經濟夥伴，但在情報層面仍構成威脅。

「週日泰晤士報」（The Sunday Times）引述1名川普政府高層官員報導，批評英國當局撤銷起訴的決定。該名官員說：「自川普總統於2017年首次擔任總統以來，美國一直警告盟友，中國對我們共同的國家安全構成威脅。美國政府在與受到敵對勢力脅迫與影響的外國政府分享情報時，會極為謹慎。」

川普政府曾警告英國政府，注意中國企圖在倫敦市區邊陲的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建龐大新使館的計畫。部分美英安全官員也對該計畫表達關切，原因是該地點鄰近關鍵通訊電纜的敏感樞紐。

「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）報導，英國軍情五處（MI5）、軍情六處、政府通信總部（GCHQ）及國家網路安全中心（NCSC），都被阻止在中國新使館建案的規劃審查過程中，提供有關國家安全風險的證據。

索爾斯的前述發言，出現在前國家安全顧問塞德威（Lord Mark Sedwill）表示「北京當然對國家安全構成直接威脅」的數日之後。塞德威也說，他對原訂的審判在上月突然喊停一事，「著實百思不得其解」。

皇家檢察署表示，審判之所以流產，是因為政府拒絕提供證據來證明，在涉嫌犯罪發生時，中國確實對英國國家安全構成威脅。

英國首相施凱爾聲稱，根據當時的情況，前任政府並未將中國定義為「敵對國家」。這位曾擔任皇家檢察署署長的首相說：「起訴必須根據犯罪發生時的情勢來進行。」

曾擔任國會研究員的凱希（Christopher Cash），以及曾在中國任教的貝瑞（Christopher Berry），2024年遭皇家檢察署起訴，指控他們在英國國會為中國蒐集情報。兩人始終否認任何不法，並表示案件撤銷證明他們的清白。

當國會13日復會時，施凱爾將面臨新的壓力，被要求說明本案的來龍去脈。

此事也引發外界對首相國安顧問鮑爾（Jonathan Powell）判斷力的質疑。批評者認為，在鮑爾主導下，工黨政府在施凱爾將經濟成長列為首要任務的同時，選擇減少對中國的公開批評。

