    首頁 > 國際

    為哈瑪斯解除武裝鋪路 以色列防長：將摧毀加薩所有地道

    2025/10/12 23:58 國際新聞中心／綜合報導
    以色列軍方表示，在人質獲釋後，將在美國主導下摧毀哈瑪斯在加薩走廊殘存的地道網絡。（路透檔案照）

    以色列軍方表示，在人質獲釋後，將在美國主導下摧毀哈瑪斯在加薩走廊殘存的地道網絡。（路透檔案照）

    以色列軍方12日表示，在人質獲釋後，將在美國主導下摧毀巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊殘存的地道網絡。

    國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列在人質釋放階段之後的重大挑戰，將是在「由美國主導的國際機制」下，摧毀哈瑪斯在加薩的所有恐怖地道，「我已指示軍方準備執行這項任務」。

    哈瑪斯在加薩地帶建立複雜的地道網絡，使其戰鬥人員得以在不被以色列偵察發現的情況下行動。其中有些地道甚至穿越邊境圍欄進入以色列境內，用以發動突襲。這些地道已有一大部分在過去2年的戰爭中被摧毀。

    卡茲表示，剩餘地道將在下一階段美國支持的停火計畫架構下被摧毀，該階段包括哈瑪斯的解除武裝與去軍事化。

    哈瑪斯已同意這項計畫的第一階段，促成10日的停火，並預計於13日釋放48名以色列人質，包括生還者與罹難者。

    作為交換，以色列將釋放250名「國家安全囚犯」，包括多名因致命襲擊遭究責者，以及1700名被軍方拘押的加薩人。

    然而，哈瑪斯仍拒絕解除武裝的要求。哈瑪斯政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）12日向法新社表示，美國計畫的第二階段「包括許多複雜性與困難」。

    該計畫的第二階段要求建立一個不包括哈瑪斯參與的新治理機制，組成1支由巴勒斯坦人以及阿拉伯與伊斯蘭國家軍隊共同組成的安全部隊，並實施對哈瑪斯的解除武裝。

