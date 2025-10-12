英撤銷起訴中國間諜 美威脅終止情報共享

前英國國會議員交流平台「中國研究小組」主任凱希，被控是中國間諜。（法新社檔案照）

英國檢方撤銷起訴2名涉嫌為中國從事間諜活動的男子，所產生的政治效應持續發酵。英國《泰晤士報》12日引述美國政府消息人士報導，此事引發華府嚴重關切，警告此舉可能破壞美英特殊關係，威脅終止與英國的情報共享。

報導指稱，美方對此極為不滿，已向英國首相施凱爾發出明確警告，強調若不起訴這2名中國「間諜」，可能動搖美英雙邊信任基礎。

前英國國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）主任、現年30歲的凱希（Christopher Cash）和33歲教師貝瑞（Christopher Berry），在2023年3月被捕，次年4月被控在2021年底至2023年2月間，蒐集敏感的政治資料，包括對北京持強硬立場的內容，並轉交給中國共產黨第5號人物、中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇。但2人否認所有指控。

英國檢方原擬依據「政府機密法」（Official Secrets Act）起訴兩人。該法規定，向「敵國」傳遞任何可能有利於對方的文件，均屬犯罪行為，兩人預定本月受審。但檢方上月出人意料地撤銷指控，理由是未能獲得足夠證據，證明中國對英國國家安全構成威脅。

英國多家媒體披露，施凱爾政府為維持與北京的關係，拒絕將中國稱為「敵國」，導致本案的指控基礎動搖。保守黨與其他反對黨指控，施凱爾領導的工黨政府刻意讓本案破局，以避免激怒北京。

據報導，英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）與內政部官員，9月間在1場會議中就本案爆發激烈爭執。內政部希望繼續推進本案，但鮑爾等人反對，理由是不希望在英國尋求改善與中國的關係之際，因本案惹惱中國。

教育大臣菲力普森（Bridget Phillipson）則告訴「天空新聞」（Sky News），鮑爾並未在本案中扮演任何角色。這是施凱爾政府迄今對本案最明確的回應。

不過，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）近日接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）訪問時坦承，中國確實對英國構成安全威脅，包括跨國鎮壓、間諜活動及敵對網路行動等，「我對此案深感沮喪，因為我當然希望看到予以起訴。」

