中國收緊稀土出口衝擊全球 西方國家力拚自產概況一覽

西方國家近年致力發展國內稀土產業，以擺脫對中國的依賴，圖為美國加州稀土礦場。（路透）

西方國家近年致力發展國內稀土產業，以擺脫對中國的依賴，但北京近日宣布擴大管制稀土出口，仍對全球造成衝擊，以下為澳洲、美國、加拿大及歐洲等地的稀土產業發展概況。

●澳洲

澳洲擁有全球第4大稀土蘊藏量，並計劃增加產量，去年其稀土產量為1萬3000公噸。

澳洲政府推動「2023年至2030年關鍵礦產戰略」（Critical Minerals Strategy 2023–2030），以促進國內關鍵礦物產業成長、擴大下游加工量能。

該國知名稀土專案包含阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）的諾蘭斯計畫（Nolans Project），將在北領地（Northern Territory）設置礦場、加工廠及其他相關基礎建設，有望成為澳洲首批將稀土礦石提煉為稀土氧化物的加工設施之一。

伊盧卡資源公司（Iluka Resources）在西岸城鎮伊內瓦巴（Eneabba）新設的稀土精煉廠則預計2027年投產，這項工程已獲澳洲政府16.5億澳元貸款。

澳洲國會今年也通過法案，讓加工及精煉31種關鍵礦產的生產計畫可享相關成本10%的稅務優惠，最長期限為10年。

●美國

美國去年稀土產量據估為4萬5000公噸，價值達2.6億美元，主要礦場是美國礦業公司MP Materials位於加州的Mountain Pass礦場。

美國政府積極透過投資、貸款、稅務優惠與長期採購承諾等方式，支持MP Materials提高加工產能及稀土磁鐵產量，國防部甚至成為MP Materials最大股東。

今年10月，澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）與美國企業Noveon Magnetics宣布建立合作夥伴關係，以向美國國防及商業部門供應稀土永久磁鐵。

●加拿大

加拿大擁有全球目前已知最大規模的稀土金屬蘊藏量及資源之一，2023年估計其稀土氧化物蘊藏量達1520萬公噸以上。

在加拿大政府近年推出的「關鍵礦產戰略」（Critical Minerals Strategy）中，有6種礦產因具備促進加國經濟成長的獨特潛力，且為重要供應鏈所需必要原料，而被列為優先發展礦物，其中包含稀土元素。

今年8月，加拿大和德國簽署聯合意向聲明，深化確保關鍵礦產供應鏈、研發跟注資等方面的合作，涉及產業範圍包含電動車製造、國防與航太。

●歐洲

歐洲原料聯盟（European Raw Materials Alliance）2020年在歐盟執行委員會主導下成立，旨在找出並解決監管方面的障礙及機會，協助歐洲和全球發展替代的稀土供應鏈。

歐洲原料聯盟的報告指出，儘管歐洲具有豐富的稀土蘊藏量，但缺乏大規模開採活動。

根據歐洲原料聯盟，歐洲各地至少有14項稀土相關計畫，投資額達17億歐元，將構成歐洲稀土產業的基礎，有望於2030年前滿足歐盟20%需求。

歐洲知名稀土計畫是位於英國東約克郡鹽區（Saltend）的彭薩納公司（Pensana）稀土精煉廠，其目標為滿足全球對釹（neodymium）和氧化鐠（praseodymium oxide）需求的5%。

此外，法國跟愛沙尼亞也有稀土加工設施。

●開發稀土會造成什麼汙染？如何降低對環境影響？

稀土屬高汙染產業，從開採到冶煉，都會對環境造成植被破壞、水土流失與生態系統失衡等傷害，冶煉過程中，也會造成水及空氣汙染。

因此，歐洲、美國、日本等先進地區及國家雖然擁有豐富稀土資源，但多暫停開採，選擇以相對低廉的價格向中國進口稀土原料。

為了減少稀土產業對環境的影響，改良開採及加工技術、加強汙染防制跟環境監管，以及研發新技術以更有效率地自電子廢棄物回收稀土元素再利用，被視為幾大可以努力的方向。

