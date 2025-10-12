為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    邊境駁火衝突 巴基斯坦：阿富汗逾200武裝人員亡

    2025/10/12 21:14 中央社
    巴基斯坦與阿富汗邊界多處昨晚發生激烈交火，巴國與阿富汗雙方均指出對方大量傷亡，圖為阿富汗塔利班武裝人員在已關閉的兩國邊界站崗的畫面。（法新社）

    巴基斯坦與阿富汗邊界多處昨天晚間發生激烈交火，巴國軍方今天表示，有超過200名塔利班及其附屬部隊人員喪命，阿富汗方面則指出，巴基斯坦58位軍人死於衝突。

    法新社報導，阿富汗塔利班（Taliban）部隊昨天晚間在邊界多處向巴基斯坦軍隊發動攻擊，並指稱這是「對於巴基斯坦軍隊9日空襲阿富汗首都喀布爾的報復」。

    從2021年塔利班掌握政權以來，阿富汗與巴基斯坦在兩國邊境地區多次發生衝突。

    塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說道，巴基斯坦58名軍人死於衝突，還有大約30人受傷，塔利班武裝部隊則有9人喪生。

    同時，巴基斯坦軍方聲稱，巴國23位官兵陣亡，還有超過200名塔利班及其附屬部隊人員喪命。

    對於兩國通報的傷亡數據，法新社無法獨立查核。

    阿富汗外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）今天宣稱，「局勢已經獲得控制」。

    穆塔奇在訪問印度期間說道：「我們昨晚的行動達成了目標。我們的盟邦，例如卡達和沙烏地阿拉伯，呼籲必須立即停止戰爭，而戰爭目前就停止了。」

    巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早表示，他強烈譴責阿富汗挑釁行徑。

    夏立夫透過聲明指出：「巴基斯坦的國防沒有妥協空間，任何挑釁都會遭遇強力且有效的回應。」

