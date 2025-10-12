抗衡中國壟斷 五角大廈斥資306億採購關鍵礦產

川普指示五角大廈積極儲備關鍵礦產，避免重要武器系統在中國壟斷供應鏈下難以運作。（彭博）

在中國近日新公布針對稀土及相關技術的全面出口管制措施後，加劇全球對繼續獲取稀土金屬的擔憂。英國《金融時報》12日報導，美國戰爭（國防）部正尋求採購價值逾10億美元（約306億台幣）的關鍵礦產，這是美國全球稀土礦產「儲備狂潮」的一部分，旨在抗衡中國在國防工業關鍵金屬供應鏈中的主導地位。

據報導，美國戰爭部國防後勤署（DLA）近幾個月發布的公開文件，概述川普政府加快增強國家關鍵礦產儲備的努力。此前，中國對許多礦產實施出口管制，包括智慧型手機、戰機等技術所需的關鍵礦產和製造永久磁鐵的供應鏈。關鍵礦產是美國國家安全重點，因為它們對幾乎所有武器系統，以及雷達和飛彈偵測系統等技術都至關重要。專家不諱言，「中國切斷這些關鍵礦產供應的能力，將對美國部署應對任何戰略競爭或衝突所需的高科技能力產生直接、明顯且不利的影響」。

國防後勤署最近傳達出的採購意向，包括計畫從美國銻業公司（US Antimony Corporation）購買最高5億美元的鈷和最高2.45億美元的銻，並向一家未披露名稱的美企購買最高1億美元的鉭，以及從力拓集團（Rio Tinto）和總部位於美國伊利諾州、在日本和中國設有辦公室的APL工程材料公司採購4500萬美元的鈧。一名業界高層表示，這些計畫凸顯美國政府「深知這些礦產的重要性，並希望支持本土產能」；他強調，對西方政府而言，儲備關鍵礦產尚在起步階段，但關注度日益升高。

國防後勤署在全美多處庫房儲備數10種合金、金屬、稀土、礦石和貴金屬，2023年資產總值為13億美元，但這些物資僅在總統宣戰、或負責採購及軍事維護的戰爭部次長認為有國防需求的情況下，才可由總統發布命令動用。據了解，川普推動的「大而美」稅改法案編列75億美元投入關鍵礦產，其中20億美元用於增強國防儲備，五角大廈預計明年底至後年初全數動用。該法案也編列50億美元，供五角大廈投資關鍵礦產供應鏈，同時撥出5億美元設立信貸計畫，以帶動相關投資。目前，負責保障關鍵礦產供應鏈的單位皆「資金充沛」。

國防後勤署另提到，中國對鈧的出口管制「限制供應鏈」，導致力拓公司收購約6噸氧化鈧的交易價格高於市場預期。根據英國金屬礦產諮詢公司Fastmarkets說法，全球氧化鈧消費量約30至40噸，中國是主要生產國。國防後勤署仍在不斷蒐集收購稀土、鎢、鉍和銦、以補充庫存的資訊。Fastmarkets專家表示，鑑於全球市場規模，鉍和銦的數量「相當可觀」，「很難想像中國以外的供應商不會受到國防後勤署的壓力」。

