士兵加入Z世代抗爭 馬達加斯加總統：企圖非法奪權

馬達加斯加爆發Z世代抗爭行動，精銳CAPSAT部隊也參與其中，馬達加斯加總統府今天則聲稱該國正在發生「試圖非法且強行奪取政權的行動」。（法新社）

馬達加斯加總統府今天聲稱該國正在發生「試圖非法且強行奪取政權的行動」，但未進一步說明。一些士兵昨天加入了自上月開始的Z世代抗爭行動。

路透社報導，精銳CAPSAT部隊部分士兵呼籲其他士兵不服從命令，支持由青年主導的抗議行動。CAPSAT部隊曾在2009年協助拉喬利納（Andry Rajoelina）發動政變上台。

這場抗議自9月25日開始，是拉喬利納自2023年連任以來面臨的最嚴峻挑戰。

受僱於路透社的人士今天目擊CAPSAT軍營沿路發生槍擊事件，造成3人受傷。其他目擊者表示，現場並無持續衝突跡象。

這場受肯亞與尼泊爾Z世代運動啟發的抗議行動，最初由於水電短缺而起，但後續升級，示威者要求拉喬利納下台、為鎮壓抗議者的暴力行動道歉，並解散參議院及選舉委員會。

根據聯合國資料，自9月以來，抗爭行動已造成至少22人死亡、100人受傷。馬達加斯加政府對此數字提出異議，拉喬利納本月聲稱死亡人數為12人。

總統府透過社群媒體官方帳號發表聲明表示，拉喬利納強烈譴責企圖破壞國家穩定的舉動，並呼籲各方「團結維護憲法秩序與國家主權」，同時鼓勵通過對話解決危機。

根據昨天的社群媒體影片，CAPSAT士兵呼籲同僚「支持人民」。當地媒體播出的影片顯示，在昨天較晚的時刻，數十名士兵離開軍營，護送數千名示威者進入安塔那那利佛（Antananarivo）市中心「5月13日廣場」（May 13 Square）—該地曾是多次政治起義的現場，抗議期間被重兵把守、限制進入。

之後，總理與軍方參謀長呼籲民眾參與對話並保持冷靜。

