力抗中國供應主導地位 英媒：美斥300億儲備關鍵礦產

美國五角大廈計劃採購高達10億美元的重要礦產，抗衡中國在國防製造業關鍵金屬的主導地位，圖為美國加州芒廷帕斯稀土露天礦景觀。（路透）

美國五角大廈展開全球戰略儲備行動，計劃採購高達10億美元（約新台幣300億元）的重要礦產，以藉此抗衡中國在國防製造業關鍵金屬的主導地位。

英國金融時報（Financial Times）報導，美國國防部後勤署（Defense Logistics Agency，DLA）數月來的公開文件顯示，川普（Donald Trump）政府正加速擴充全國儲備。中國長期掌控多項關鍵礦產及製造永久磁鐵的供應鏈，並針對多種這類礦產實施出口管制，這些礦產是智慧型手機、戰機等技術不可或缺的材料。

一名前國防官員指出，這次規模上看10億美元的採購，速度遠快於過去的儲備計畫。

DLA近期提出的收購意向包括：購買最高5億美元的鈷、向本土企業美國銻業公司（US Antimony Corporation）購買最高2.45億美元的銻、向未公開美企購買最高1億美元的鉭，以及向力拓集團（Rio Tinto）與美國伊利諾州APL Engineered Materials公司採購總計4500萬美元的鈧。

一名業界高層認為，這些計畫證明美國政府「深知這些礦產的重要性，並希望支持本土產能」。他指出：「對西方政府而言，儲備關鍵礦產剛起步而已，但他們已越來越關注這項議題。」

本週中國公布全面性新的稀土與相關技術出口管制措施，消息一出，川普10日宣布，原訂本月底與中國國家主席習近平會面將取消，並表示美國將對中國進口商品加徵額外100%的關稅。

對五角大廈而言，關鍵礦產已成為國家安全的優先事項，因為這些礦產不僅對幾乎所有武器系統至關重要，也攸關雷達和飛彈偵測系統等各類技術。

在華府執業的律師巴納（Stephanie Barna）表示：「中國一旦切斷這些關鍵礦產的供應，美國部署高科技軍事的能力將直接、明顯且嚴重受損，這些對任何型態的戰略競爭或衝突都是關鍵。」

DLA在全美多處庫房儲備多種合金、金屬、稀土、礦石及貴金屬，2023年資產總值達13億美元。除非總統宣戰，或負責採購及軍事維護的國防部次長認為有國防需求，這些儲備不得動用。

川普推動的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBA）編列75億美元投入關鍵礦產，其中20億美元用於增強國防儲備，國防部預計於2026年底至2027年初全數動用。

OBBA同時編列50億美元，供國防部投資關鍵礦產供應鏈，並撥出5億美元設立國防部信貸計畫，以帶動相關投資。

一名前國防官員表示，通過OBBA後，負責保障關鍵礦產供應鏈的多個單位如今「資金充沛」。

DLA對相關詢問拒絕回應。

