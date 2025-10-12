劣行難改！中國旅客讓小孩在濟州島海岸脫褲大便 韓網怒批

南韓《中央日報》近日報導，1名中國觀光客讓幼兒在濟州島知名景點龍頭海岸隨地大便，汙染該海岸，事發後遭逮捕。（翻攝自南韓社群網站bobaedream）

中國觀光客在海外隨地大小便的劣行再添一樁！南韓《中央日報》近日報導，1名中國觀光客讓幼兒在濟州島知名景點龍頭海岸（已被指定為天然紀念物）隨地大便，污染染了該海岸，事發後遭逮捕。

1名南韓網友上10月7日在網路上發文，描述這起發生在中秋節假期前1天發生的事件。該網友說，他們當時正與家人遊覽龍頭海岸，目睹了這一幕。

請繼續往下閱讀...

貼文寫道：「當時人很多，排了很長的隊伍，然後我看到有個女人讓孩子在地上大便。因為有太多人在看，她就往後挪了挪，讓孩子在那裡大便了。」

這位網友指出，這名女人把用過的濕巾扔進了海裡，把孩子的排泄物留在了地上。

貼文寫道：「這真是難以置信，附近有個看起來像是導遊的人，但什麼也沒說，儘管很多人看到了，也沒有人阻止她。」

據當地媒體報導，當被問及時，這名導遊說，該旅行團是由來自中國的中國觀光客所組成。

貼文指出：「我盡量不對中國遊客抱持偏見，但這並不容易。」

這則貼文附帶的1張照片顯示，1名女子抱著1個小孩，蹲在海岸線附近。

這篇貼文迅速在網路社群和社群媒體上傳播，引發了對該女人行為的廣泛批評。

濟州島過去也曾發生過類似事件。去年6月，1名外國兒童在濟州市蓮洞街頭排便，引發民眾憤怒，居南韓民眾指證，這名外國兒童疑似也是來自中國。

根據濟州警察廳統計，今年1月至5月，在4136起擾亂公共秩序案件中，有3522起涉及外國人，占總數的85%以上。與去年同期相比，違規行為整體增加了817%，涉及外國人的案件數量增加了近23倍，由148起增至3522起。

依照南韓《輕犯罪處罰法》第3條規定，民眾若在道路、公園，或是其他人群聚集的地方，故意吐口水、大小便，可被判處10萬韓元（約新台幣2140元）以下的罰金或是拘留。

