    國際

    傳北京令年輕化逾70歲不留 香港多名議員宣布引退

    2025/10/12 20:13 中央社
    香港政壇近日盛傳，北京要求香港立法會年輕化的壓力下，部分年逾及接近70歲的現任立法會議員近來陸續宣布不再連任。（歐新社）

    香港政壇近日盛傳，北京要求香港立法會年輕化的壓力下，部分年逾及接近70歲的現任立法會議員近來陸續宣布不再連任。（歐新社）

    在香港政壇近日盛傳，北京要求香港立法會年輕化的壓力下，綜合港媒報導，香港部分年逾及接近70歲的現任立法會議員近來陸續宣布不再連任，使香港政壇頓時浮現「70大限」一說，下屆香港立法會70歲以上的議員，恐將「一個不留」。

    下屆香港立法會選舉提名將於10月24日展開，12月7日投票。目前香港立法會有89名議員，其中12人年齡達70歲及以上。

    根據報導，到目前為止，現任議員包括現年74歲的立法會主席梁君彥，以及76歲的張宇人、71歲的陳健波、70歲的馬逢國等4名年紀超過「70大限」者，都陸續宣布不再競選連任。

    此外，在現年不到70歲的立法會議員中，68歲的狄志遠及62歲的黃英豪也宣布不再競選連任。而香港政壇近日傳出，有「建制派班長」稱號、現年68歲的廖長江，也有可能不再競選連任。

    不過，其他年紀超過「70大限」的香港立法會議員，包括葉劉淑儀、盧偉國、龍漢標、易志明、黎棟國、謝偉銓等人至今仍未表態。報導提到，雖有70歲以上的現任議員力爭留任，但有消息直指，下屆香港立法會70歲以上的議員恐將「一個不留」。

    針對香港政壇盛傳北京要求立法會議員年輕化，70歲以上「一個不留」的說法，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，他不相信北京中央會針對議員參選年齡「畫線」，否則外界可能會誤認北京對香港特首及主要官員的年齡也要設限。不過，下屆立法會議員競爭激烈，是會有一定程度的「換血」。

