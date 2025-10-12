加薩和平峰會將召開 埃及提出戰後安全與治理方案

埃及外交部長阿布德拉提在最後斡旋成功停火談判前強調，對加薩地區實施的法律、秩序和安全措施，必須以有巴勒斯坦人的參與為基礎。（法新社）

13日將有超過20國代表齊聚埃及，參加由美國總統川普和埃及總統塞西共同主持的和平峰會。埃及外長表示，埃及對於加薩戰後的願景，將專注在安全與治理上，並強調必須有巴勒斯坦人民的參與。

在埃及、卡達和土耳其與的斡旋下，以色列與哈瑪斯在10月10日間接同意由美國總統川普（Donald Trump）提出的「加薩和平計畫」第一階段，停火協議正式生效。為推動此進程，川普與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）將於13日在埃及南部的夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平峰會，超過20國領袖代表將參會。

請繼續往下閱讀...

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）在最後斡旋成功停火談判前，曾對埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）發表埃及對加薩戰後的願景，以及埃及在未來加薩地區管理上的角色。

阿布德拉提首先強調，對加薩地區實施的法律、秩序和安全措施，必須以有巴勒斯坦人的參與為基礎；而埃及對加薩戰後安全願景的兩大方向支柱是「安全」和「治理」。

阿布德拉提說，「安全」部分包括部署巴勒斯坦人安全部隊。除現有可接受再訓練和重新部署的5000名人員外，埃及計劃與約旦和巴勒斯坦權力機構協調，另外再培訓5000名警官，且必須確保所有安全人員沒有極端主義傾向。

第2個願景方向是「治理」支柱，說明由誰來管理加薩。阿布德拉提斷言，如無法確認在戰後由誰來保障加薩的安全並管理加薩，任何一個國家都不會為加薩重建資金買單。

阿布德拉提表示，埃及已與各方利益相關者達成協議，將在戰後任命15名未涉及派系的技術專家（包括工程師、醫師和其他加薩知名人士），負責管理加薩6個月，使「巴勒斯坦民族權力機構」（Palestinian Authority，PA）得以重建，並重新成為加薩和約旦河西岸地區唯一合法的巴勒斯坦治理機構。

巴勒斯坦權力機構是巴勒斯坦的自治政府，總部設在雷馬拉（Ramallah），目前管轄約旦河西岸，與管轄加薩地區的哈瑪斯為政敵關係。

阿布德拉提進一步說明，恢復計畫的第一階段將專注於基本民生服務、提供組合房屋給居民，並確保他們能夠獲得衛生設施、飲用水和醫療診所。

阿布德拉提另說，埃及正竭盡全力，從拉法關卡（Rafah Crossing）透過陸路以及武裝部隊空投的方式，向加薩運送援助物資。

阿布德拉提強調，埃及將繼續努力支持巴勒斯坦人民。

塞西在11日也對媒體發表聲明，強調埃及將努力確保停止戰爭、釋放俘虜和人質、確保人道主義援助進入加薩，以及啟動戰後重建進程。

塞西進一步宣布，埃及將主辦加薩復原和重建國際會議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法