為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄武裝人員出現「靴子地帶」 愛沙尼亞暫封通道

    2025/10/12 19:19 中央社
    一組俄羅斯武裝人員出現在俄國領土「薩特塞靴子地帶」道路，迫使愛沙尼亞暫時封閉該地段的道路。（資料照，路透）

    一組俄羅斯武裝人員出現在俄國領土「薩特塞靴子地帶」道路，迫使愛沙尼亞暫時封閉該地段的道路。（資料照，路透）

    愛沙尼亞警察與邊防局10日觀察一組俄羅斯武裝人員出現在愛國東南部、俄國領土「薩特塞靴子地帶」道路，因此暫時封閉前往該地段的道路。根據內政部最新消息，俄方武裝人員目前已離開現場。

    「薩特塞靴子地帶」（Saatse Boot）位於愛沙尼亞東南部，是一塊面積約115公頃、呈靴形伸入愛沙尼亞境內的俄羅斯領土。愛沙尼亞車輛通行穿越不需要額外許可，但不得在該約1公里的道路上停留。

    愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border Guard Board, PPA）表示，邊防人員在俄方一側觀察到異常活動，為防範挑釁及確保民眾安全，採取臨時封路的措施，預計至少封閉至14日。

    PPA昨日公布的影片顯示，約有7名身穿軍裝、手持武器的人站在道路上，多數遮掩臉部。PPA南部邊防局長薩雷普（Meelis Saarepuu）指出，週五下午起巡邏隊觀察到多組武裝人員在邊境活動。從制服判斷，他們並非邊防人員，因此PPA決定暫時關閉道路。

    他表示，俄方有超過10名人員在邊界一側移動，愛沙尼亞方面已要求俄方說明，俄方回覆稱為「例行行動」。

    PPA強調，事件未提升整體威脅等級，但邊境情勢仍然緊張。薩雷普說，愛沙尼亞持續觀察到俄羅斯方面的挑釁，例如竊取邊界標誌、製造邊境排隊或干擾GPS訊號。

    愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）表示，根據最新資訊，俄方武裝人員已撤離薩特塞地區。他指出，俄羅斯邊防部門在該區有執法權，邊防人員配備武器並非異常，但這次他們站在道路中央，是前所未見的舉動。

    塔羅強調，目前薩特塞及其他邊境地區情況平靜，愛國國防軍已持續確認沒有直接戰爭威脅。他並呼籲加速完成繞行道路建設，以避免類似事件影響民眾通行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播