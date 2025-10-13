為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    造反了？ 中國多個商場戶外大螢幕、公車廣告「滿滿的于朦朧」...

    2025/10/13 00:57 即時新聞／綜合報導
    X平台瘋傳牆內民眾自費在上海大型購物中心「吾悅廣場」的戶外大螢幕播出于朦朧生前影像進行無聲悼念的影片。（圖翻攝自X平台）

    37歲中國男星于朦朧上月墜樓身亡，官方馬上蓋牌定調是「酒後意外」，但後續有多方爆料湧出，直指其死因不單純，牽扯演藝圈大老的陰暗面，甚至是中共高層。雖然中國有大批網友要求官方重啟調查，但至今無果，各大社群也屏蔽相關討論串、封鎖關鍵字。不過粉絲們並未因此放棄追究于朦朧命案真相，透過各種方式進行無聲的悼念，引發牆外熱議。

    近日包括X平台在內等社群瘋傳牆內民眾自費在上海大型購物中心「吾悅廣場」的戶外大螢幕播出于朦朧生前影像，並放上「我是于朦朧」這5個簡單的大字，除此之外都沒有音樂或其他聲音。有消息稱，中國多個城市的商業廣場戶外電子看板都出現類似的畫面，這些人希望透過這種方式進行無聲的悼念，盼公眾持續關注于朦朧墜樓事件，不讓真相被中共掩埋。

    據稱，除了戶外LED大螢幕，有中網有翻牆透露部分城市的公車上也出現于朦朧的照片；還有人發文分享最近到中國某間3C用品店，看到店內展示手機的螢幕被其他人換上于朦朧的照片，貼文還說「假期出去逛街時，記得多看看電子產品哦！」

    上月底，北京朝陽公安還發布警情通報，表示已逮捕數名「散播有關于朦朧案謠言」者，要求廣大網友不造謠、不傳謠，但還是有不少人無視禁令，繼續為于朦朧發聲，牆外有人稱中國人開始「造反」，但也有人直言，這是他們深知今天一個擁有2千多萬粉絲的公眾人物都能這樣被隨便做掉，明天任何人生命也可以隨意被取走的道理，「他是被害的我們，我們是倖存的他，大家都在一條船上，下一次說不定是誰」。

    還有中網友分享在中國某間3C用品店，看到店內展示手機的螢幕被其他人換上于朦朧的照片。（圖翻攝自X平台）

