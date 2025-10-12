美加強情報支援 金融時報：助烏深入攻擊俄能源設施

烏國防空系統攔截俄國無人機。（法新社）

英國「金融時報」12日引述多名知情人士披露，美國自夏季以來持續向烏克蘭提供情報，協助烏軍對俄羅斯境內能源設施進行長程打擊，目的是削弱俄國經濟的重要支柱，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。

多名知情官員指出，華府一直都有與基輔分享戰場情報，但之前僅限於幫助烏軍在俄軍佔領區反擊，以及預警俄國飛彈和無人機的來襲。然而，與澤倫斯基7月間的一次通話讓川普想法出現轉變，當時川普暗示支持烏方採取「讓俄國感到疼痛」的策略，以迫使克里姆林宮談判。在川普與普廷8月中於阿拉斯加會晤、卻未能促成俄國放鬆對烏進攻後，川普就不掩飾對普廷的失望，因此從夏季中旬開始加強對烏國的情報支援。

據了解，美方情報不僅幫助基輔鎖定遠離前線的重要能源目標、包括煉油廠等關鍵裝置，還在航線規劃、飛行高度、出擊時機等方面為烏方提供詳細的支持，使烏方的一次性長程攻擊無人機能夠避開俄國防空系統。不僅如此，在烏方籌劃攻擊行動的各個階段，美方皆深入參與，例如，當烏方擇定目標後，美方會額外提供相關設施脆弱之處的情報，甚至也會替烏方擬定優先攻擊目標，從而影響具體的任務決策。

路透補充，2名美國官員早在本月初就透露，美方已同意向烏方提供針對俄國能源基礎設施目標的情報，並正在權衡是否提供可用於這類打擊的飛彈；美方也曾敦促北大西洋公約組織（NATO）盟友提供類似支援。與此同時，克宮本月也曾指責美方及其北約盟國「定期」向烏方提供情報，稱美方和北約「顯而易見」利用情報蒐集向烏方提供支持。澤倫斯基拒絕談論美方在烏軍深入打擊俄國能源方面的角色，僅稱烏方「正與美方合作，主要為了自我防衛」。

金融時報指出，烏軍近期在深入打擊俄國目標上的成功，大部分是基於無人機技術升級和國內產量增加，這使烏軍可以一次大量發射。澤倫斯基也自豪道，「我們的無人機、無人機飛彈和某些飛彈愈來愈精良，用途更多，產量也更大」。烏軍大部分的深入打擊任務是由烏克蘭國家安全局（SBU）和烏軍無人系統部隊執行，其他情報和軍事單位也有參與。

