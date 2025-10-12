試圖性侵嬰兒重判29年 英國「失落先知」主唱服刑遇襲身亡

英國搖滾樂團「失落先知」主唱沃特金斯（Ian Watkins）在獄中遇襲身亡。（圖：英國南威爾斯警方）

根據英國廣播公司（BBC）報導，因犯下包括試圖性侵嬰兒在內等多項駭人聽聞兒童性罪行、被判刑29年的英國知名搖滾樂團「失落先知」（Lostprophets）主唱沃特金斯（Ian Watkins），已在獄中遭人攻擊身亡，終年48歲。

西約克郡（West Yorkshire）警方表示，他們在11日上午接獲報案，稱韋克菲爾德監獄（HMP Wakefield）內發生一起嚴重攻擊事件，1名囚犯當場被宣布死亡。目前警方已依謀殺罪嫌，逮捕2名年齡分別為25歲與43歲的男性嫌犯。

沃特金斯於2013年12月，因一連串令人髮指的兒童性罪行而被判入獄。他不僅承認了試圖性侵與性虐一名未滿13歲的兒童，還承認共謀性侵、製作與持有大量兒童不雅影像，甚至持有一張涉及與動物發生性行為的極端色情圖片。

當時的主審法官羅伊斯（Justice Royce）在宣判時，曾痛斥此案「開創了先例」，更「將墮落的深度推向了新低點」。法官表示，「任何一個正派的人…都會感到震驚、噁心與難以置信。」

獄中暴力頻傳 早有預警

這並非沃特金斯首次在獄中遇襲。他在2023年8月就曾遭到攻擊，但當時傷勢並未危及生命。

諷刺的是，就在此次致命攻擊發生不2兩週前，一份針對韋克菲爾德監獄的調查報告才剛發布，報告中明確指出，該監獄的暴力事件已「顯著增加」。報告稱：「許多囚犯告訴我們，他們感到不安全，特別是那些因性犯罪被定罪的年長男性，他們與越來越多年輕囚犯被關在一起。」

沃特金斯曾是2000年代英國搖滾樂界巨星，他利用自己的名氣與地位，在毒品（如冰毒）的影響下，操控他人並對兒童進行性虐待。在他服刑期間，曾於2014年上訴要求減刑，但遭到法官駁回。

