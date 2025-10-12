高齡化致成人紙尿布廢棄物大增 日企擴大「橫向回收」

由於紙尿布含水量高不易焚燒，花王等日本生活用品大廠，紛紛擴大與地方政府的紙尿布回收再製合作。（路透）

隨著日本人口高齡化，使用過的成人紙尿布成為一大廢棄物來源。《共同社》12日報導，日本紙尿布製造商正積極尋找新的回收方法，將廢物轉化為資源，以減少焚燒和碳排放。

據報導，隨著日本出生率下降，兒童紙尿布產量持續下降，成人用品的需求則預計將會增加。日本環境省表示，預計到2030財政年度，舊紙尿布在一般垃圾中所佔的比例將從2020財年的約5％上升到7％左右。

請繼續往下閱讀...

舊紙尿布通常與一般垃圾一起焚燒，但高水分含量使其難以燃燒，降低燃燒效率。不過，紙尿布多由優質紙漿、樹脂和吸收劑等材料製成，可以透過一種名為「橫向回收」的製程提取並再利用，該製程將廢舊產品轉化為原料，再生產出原始產品。

本月初，日本日用品大廠花王與日本德島縣上勝町簽署1項協議，計畫在年底前啟動1項示範實驗，利用該鎮回收的紙尿布生產1種可替代化石燃料的能源。花王自2021年以來一直與鄰近的愛媛郡西條市進行類似的試驗。該公司1位高層表示，該計畫的優勢在於紙尿布可以就地處理，體積減少到原來的20分之1。

該高層還表示：「儘管我們在成本方面仍面臨挑戰，但我們仍想探索其中的商業潛力。」

另外，作為橫向回收計畫的一部分，嬌聯（Unicharm Corp.）也與鹿兒島縣的兩個市町合作，開始銷售由從廢舊產品中回收並消毒的紙漿製成的尿布。大王製紙株式會社也與位於福岡縣的3個地方政府合作進行尿布回收計畫。

以上舉措遵循日本環境省2020年發布的促進舊紙尿布回收的指導方針，鼓勵私人企業和地方政府制定解決方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法