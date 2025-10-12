團結在野阻高市早苗拜相！ 日最大反對黨釋出政策讓步意向

立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，不排除在政策上做出讓步，團結在野力量推出首相候選人。（路透）

在日本公明黨退出與自民黨的執政聯盟後，自民黨總裁高市早苗拜相之路更加顛簸。最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥更透露，他準備在即將舉行的國會首相指名選舉中做出政策讓步，推派一名代表反對派的候選人，與自民黨競爭。

日本《共同社》12日報導，野田佳彥在一檔電視節目中表示，他渴望「以一定的靈活性」參與談判，以解決（在野黨）分歧，並敦促國民民主黨代表玉木雄一郎表現出類似的開放態度。此前，外界普遍認為，立憲民主黨和國民民主黨之間存在重大政策差異，這可能會破壞合作。

玉木雄一郎表示，與立憲民主黨在安全和能源問題上的分歧是協調的主要障礙。野田佳彥則表示，如果玉木雄一郎志在成為首相，「團結他人的能力至關重要」，而迴避尋求共識的努力「並非負責任的態度」。

與此同時，公明黨黨魁齊藤鐵夫提到，在未來的全國大選中，可能會與立憲民主黨等反對黨候選人進行有限的選舉合作，同時承諾將與自民黨保持政策對話。

至於預計本月稍晚舉行的首相國會指名選舉，齊藤鐵夫表示，該黨議員將投票給他。不過，他尚未明確表態，如果首輪選舉無人出線，進入決勝階段，公明黨將如何投票。

