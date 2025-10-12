為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    團結在野阻高市早苗拜相！ 日最大反對黨釋出政策讓步意向

    2025/10/12 15:40 編譯孫宇青／綜合報導
    立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，不排除在政策上做出讓步，團結在野力量推出首相候選人。（路透）

    立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，不排除在政策上做出讓步，團結在野力量推出首相候選人。（路透）

    在日本公明黨退出與自民黨的執政聯盟後，自民黨總裁高市早苗拜相之路更加顛簸。最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥更透露，他準備在即將舉行的國會首相指名選舉中做出政策讓步，推派一名代表反對派的候選人，與自民黨競爭。

    日本《共同社》12日報導，野田佳彥在一檔電視節目中表示，他渴望「以一定的靈活性」參與談判，以解決（在野黨）分歧，並敦促國民民主黨代表玉木雄一郎表現出類似的開放態度。此前，外界普遍認為，立憲民主黨和國民民主黨之間存在重大政策差異，這可能會破壞合作。

    玉木雄一郎表示，與立憲民主黨在安全和能源問題上的分歧是協調的主要障礙。野田佳彥則表示，如果玉木雄一郎志在成為首相，「團結他人的能力至關重要」，而迴避尋求共識的努力「並非負責任的態度」。

    與此同時，公明黨黨魁齊藤鐵夫提到，在未來的全國大選中，可能會與立憲民主黨等反對黨候選人進行有限的選舉合作，同時承諾將與自民黨保持政策對話。

    至於預計本月稍晚舉行的首相國會指名選舉，齊藤鐵夫表示，該黨議員將投票給他。不過，他尚未明確表態，如果首輪選舉無人出線，進入決勝階段，公明黨將如何投票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播