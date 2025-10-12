加薩戰後由誰監督管理？ 哈瑪斯表明不歡迎前英相布萊爾

哈瑪斯資深官員直言，巴勒斯坦人、阿拉伯人和穆斯林，都對前英相布萊爾有不好的印象。（法新社）

以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯簽署第一階段和平協議，哈瑪斯資深官員納伊姆（Basem Naim）向英國《天空新聞》表示，哈瑪斯感謝美國總統川普促成最新和平進展，但對於戰後監督治理加薩走廊的機構，他直言前英國首相布萊爾（Tony Blair）不會受到任何歡迎。

據報導，川普提出的20點和平方案中，包括加薩走廊在戰後由過渡性的「技術官僚、去政治化」巴勒斯坦委員會治理，該委員會受「和平委員會」監督，而該委員會由川普擔任主席，成員包括前英國首相布萊爾。

請繼續往下閱讀...

然而，納伊姆受訪表示，沒有川普，以哈停火就不可能實現，「我們感謝川普總統介入，並向（以色列總理）納坦雅胡施壓的努力」，且哈瑪斯也願意「讓位」給一個巴勒斯坦機構來管理戰後的加薩，但前英相布萊爾不會受到任何歡迎，「說到布萊爾，不幸的是，我們巴勒斯坦人、阿拉伯人和穆斯林，或許還有世界各地的其他人，對他都有不好的印象」。

納伊姆表示：「我們仍記得布萊爾在阿富汗和伊拉克的殺戮中扮演的角色，他造成成千上萬甚至數百萬無辜平民的死亡。在摧毀伊拉克和阿富汗之後，我們仍然對他記憶猶新。」

據了解，在美國遭受911恐攻及隨後發起反恐戰爭後，時任英相布萊爾分別在2001年和2003年支援美國出兵阿富汗和伊拉克。布萊爾下令英國出兵伊拉克的決定，尤其使他遭受到各界強烈抨擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法