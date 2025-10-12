為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    成本高、規範嚴 澳洲閒置大樓改造成公寓計畫破滅

    2025/10/12 14:49 編譯孫宇青／綜合報導
    研究發現，墨爾本有86棟辦公大樓具備改建條件，僅改造其中一半就能產生多達1.2萬間公寓。（路透）

    研究發現，墨爾本有86棟辦公大樓具備改建條件，僅改造其中一半就能產生多達1.2萬間公寓。（路透）

    前幾年全球大流行的COVID-19疫情讓許多人改為居家辦公，導致眾多商辦大樓無用武之地，澳洲在當時設想可將大樓改造成公寓，同時緩解大樓閒置及住房短缺兩大危機，但幾年過去卻難以實施，專家指問題在於嚴格的規劃規定和飛漲的裝修成本。

    英國《衛報》12日報導，2年前，澳洲各省和地方政府推動加速將近乎空置的辦公室改造成急需的公寓，以緩解住房短缺，一項具有里程碑意義的2023年研究發現，墨爾本有86棟辦公大樓具備重建條件，僅改造其中一半就能產生多達1.2萬間公寓。

    然而，這帖「靈丹妙藥」並未奏效。自2023年以來，開發商尚未在墨爾本市中心提交任何將辦公室改造成住宅的申請；在澳洲房價最難負擔的城市雪梨的市中心，也只有一份成功的申請案。

    事實證明，針對改造的嚴格規定及高昂的裝修成本，使房東和開發商望而卻步，寧願將房產繼續留在辦公大樓市場，等待員工回歸或政府撥款推動改造計畫。

    建築公司Hassell負責人貝克（Ingrid Bakker）表示，商業地產的業主因改造成本過高而打消念頭，例如，如果對上述86棟辦公大樓中的一棟進行改造，預計利潤率僅為0.05％，幾乎無法讓開發商實現收支平衡，「沒有哪個開發商會說：『哦，是的，這符合我的商業計畫，我想賺取百分之零點幾的利潤。』」

    許多商辦業主選擇翻新現有辦公室，繼續等待商業租戶，也有人選擇暫時退出市場。

    自2023年以來，澳洲辦公室空置率持續上升，7月達到15％的30年高點。與此同時，全國僅有1.47％的租賃房屋可供出租，創歷史新低。

    與美國和英國等政府放寬規劃規定的其他國家相比，澳洲針對商辦改建公寓的計畫進展緩慢。這些改造有時導致大樓變成「貧民窟式」的小公寓的，且沒有窗戶，缺乏自然採光和通風。

    雪梨科技大學永續房地產教授威金森（Sara Wilkinson）表示，澳洲一直避免放鬆限制，這意味著改建的成本比從頭開始更高，「你可能會想，既然地基、牆體、屋頂和外牆都建好了，這可能是一種相當經濟、快速的購屋方式，但由於要遵守規劃和建築規範，反而可能會相當昂貴，而且你必須為每間公寓增設廚房和浴室」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播