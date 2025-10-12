重大資安漏洞！ 澳航：570萬客戶資料遭外洩

澳洲航空坦言，在近期駭客事件中，有多達570萬客戶的個資遭洩露。（法新社）

澳洲航空公司（Qantas）12日表示，今年在一次重大網路攻擊中，570萬客戶的資料被盜竊，並被分享至網路。據報導，這起資料外洩事件共涉及數十家公司。

《法新社》報導，澳航今年7月即表示，駭客攻擊旗下一個客戶聯絡中心，並入侵第三方使用的電腦系統，取得客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼和生日等敏感資訊的存取權限。

澳航當時強調，系統中並未保存信用卡資料和護照號碼。

據《法新社》了解，涉事第三方是軟體公司Salesforce，該公司上週表示「已獲悉威脅行為者近期的勒索企圖」。

駭客還竊取數十家其他公司的數據，包括迪士尼、Google、IKEA、豐田、麥當勞，以及法國航空和荷航等其他航空公司。

澳航在一份聲明中表示：「自7月初發生網路駭客事件以來，全球眾多公司的數據被網絡犯罪分子洩露，澳航就是其中之一。此次事件中，客戶數據透過第三方平台被竊取。」

聲明補充道：「在專業網路安全專家的幫助下，我們正在調查此次洩露的數據。」

澳航還表示，已向公司總部所在地新南威爾斯州最高法院申請禁令，「以防止任何人（包括第三方）存取、查看、發布、使用、傳輸或公佈被盜資料」。

網路安全分析師認為，這次駭客攻擊與1個名為「Scattered Lapsus$ Hunters」的網路犯罪聯盟中的個人有關。

研究小組Unit 42在1份報告中表示，該組織聲稱「對圍攻客戶Salesforce租戶的行為負責，這是他們協同行動的一部分，目的是竊取資料並勒索贖金」。

據報道，駭客設定10月10日的贖金支付截止日期。

威脅情報平台「FalconFeeds」稱，社群平台Ｘ的用戶資料已於週末發布在暗網上。該公司表示，越南航空、服飾巨頭Gap和日本跨國公司富士膠片的資料也遭到外洩。

駭客使用社會工程技術竊取敏感數據，這是1種透過冒充公司代表或其他可信賴人員來操縱受害者的策略。

