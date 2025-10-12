青蛙大戰聯邦探員！ 波特蘭充氣裝抗議「萌」翻川普戰區論

在美國波特蘭市，一名身穿充氣青蛙裝的抗議者，與全副武裝的聯邦執法人員形成荒謬的對峙畫面。（美聯社）

當川普總統宣稱奧勒岡州波特蘭是「犯罪橫行的戰區」、試圖派國民兵進駐時，當地抗議者的反擊方式超乎想像：穿上充氣青蛙、獨角獸、恐龍裝，在全副武裝的聯邦探員面前隨著雪兒的老歌起舞。根據《NBC新聞》等多家媒體報導，這場充滿「波特蘭風格」的荒謬抗議，已吸引全球媒體關注，讓川普的戰區說成為國際笑柄。

引爆這波風潮的，是一段聯邦探員朝25歲抗議者陶德（Seth Todd）的充氣青蛙裝呼吸孔噴辣椒水的影片。影片在社群媒體瘋傳後，陶德向當地媒體《奧勒岡人報》淡定回應：「我吃過比這更辣的墨西哥捲餅。」這句金句讓他一夕爆紅，也讓更多「青蛙」加入抗議。

請繼續往下閱讀...

青蛙裝成「非暴力抗爭」象徵

這場「奇裝異服」運動的源頭，正是這名被稱為「蟾蜍」（Toad）的陶德。他因穿著青蛙裝在移民及海關執法局（ICE）大樓前和平抗議而聞名。辣椒水事件非但沒有嚇退抗議者，反而激發更多人響應。9日晚間，華盛頓州的布朗（Brooks Brown）在ICE大樓外，發送了30套充氣動物裝給抗議者，正式啟動「充氣行動」（Operation Inflation）。

布朗表示，靈感來自1970年肯特州立大學槍擊慘案（國民兵射殺4名手無寸鐵學生），希望用幽默降低衝突。「如果他們要把我們描繪成邪惡的，那我們就用荒謬可笑的方式，來凸顯他們有多邪惡。」一名身穿跳跳虎裝的抗議者威爾遜（Joy Wilson）表示，她正是為了聲援「青蛙」而來。「人們有時會想，『我能做什麼』來抗議。這讓抗議變得如此容易參與。」

諷刺的是，川普2016年競選時曾轉發自己化身「佩佩蛙」（Pepe the Frog）的迷因圖，這個青蛙圖案後來被反誹謗聯盟列為仇恨符號。如今波特蘭的抗議青蛙卻成了和平示威的象徵。

「兩棲突擊」瓦解派兵正當性

這場「兩棲突擊」式的抗議效果立竿見影。當媒體鏡頭前不再是暴力衝突，而是巨大的青蛙與聯邦探員對峙的荒謬場景時，川普「戰區」的說法顯得蒼白無力。加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群平台X上，分享了獨角獸跳舞的影片並反諷：「波特蘭戰火蹂躪！快派出加州……國民兵！」

儘管川普政府堅稱抗議者「暴力」，但當地數據打臉：大波特蘭地區謀殺案較去年同期下降50%，嚴重攻擊案下降4%。奧勒岡州資深助理檢察總長在法院發言時，直指川普對波特蘭的描繪「脫離現實」。一名網友在Instagram驚嘆：「誰會想到波特蘭的戰爭其實只是電臀大賽？！」

穿著橘色充氣裝的抗議者在波特蘭ICE大樓外示威，全副武裝的警察在一旁警戒。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法