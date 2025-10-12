中菲南海衝突再起！菲律賓控中國海警船「蓄意衝撞」公務船

圖為中國海警船資料照。菲國12日指控，一艘同型船艦在南海對其公務船發射水砲並進行「蓄意衝撞」。（路透資料照）

菲律賓海岸防衛隊12日發表聲明，指控一艘中國海警船當天上午在南海爭議海域先對一艘菲律賓政府公務船發射水砲，隨後更「蓄意衝撞」艦尾，造成船體結構輕微損傷。

法新社報導，根據菲國海防隊的聲明，這起事件發生在12上午9點15分左右，地點位於南沙群島的中業島（Thitu Island）附近。一艘中國海警船先是「發射水砲」，攻擊隸屬於馬尼拉漁業局的公務船「巴格布阿亞拿督號」（BRP Datu Pagbuaya）。

請繼續往下閱讀...

聲明指出「僅僅3分鐘後‧‧‧‧‧‧同一艘（中國）船隻蓄意衝撞了」菲國船隻的船尾，「造成了輕微的結構性損傷，但船員無人受傷」。

事發時，「巴格布阿亞拿督號」正停泊在中業島附近。菲律賓海岸防衛隊在聲明中強硬表示：「儘管有這些霸凌策略與侵略性行動‧‧‧‧‧‧我們不會被恫嚇或驅離。」

中菲船隻在南海的對抗頻繁發生。北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，儘管國際法庭早已裁定其主張並無法律基礎。中國駐馬尼拉大使館尚未對法新社的置評請求作出回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法