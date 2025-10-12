嘴硬！哈瑪斯高層嗆：若以色列再打將奉陪到底 解除武裝「門都沒有」！

一名哈瑪斯高層受訪時嗆聲，如果加薩戰事重啟，該組織準備好應戰。（法新社資料照）

在以哈達成歷史性停火協議之際，哈瑪斯（Hamas）一名高階官員11日接受法新社（AFP）專訪時，態度強硬地表示，若以色列再度發動攻擊，哈瑪斯「已準備好戰鬥」，並直言要求該組織「解除武裝」的提議，根本不可能。

哈瑪斯政治局委員巴德蘭（Hossam Badran）在卡達首都杜哈接受專訪。他警告，即將展開的第二階段和平談判，將會「更加複雜且不容易」。

當被問及哈瑪斯是否打算保留其武器時，巴德蘭的回應毫不含糊。他表示：「哈瑪斯的武器不只是哈瑪斯的，而是全體巴勒斯坦人民的武器。在巴勒斯坦的情況下，武器是歷史、現在與未來的一部分。對於任何生活在佔領下的人民來說，這都是自然的情況。」

他更反問：「他們說的是什麼武器？是戰車嗎？是戰鬥機嗎？是先進武器嗎？哈瑪斯與抵抗力量擁有的，是用於保衛巴勒斯坦人民的個人武器。」此番言論，暗示「解除武裝」將成為後續談判中最棘手的絆腳石。

對於川普和平計畫中，可能涉及哈瑪斯領導層離開加薩的方案，巴德蘭也斷然拒絕。他說：「哈瑪斯在加薩的領導人，就在他們的土地上，在他們的家人與人民之中。因此，正常情況就是他們會留在那裡。」

他強調：「談論將巴勒斯坦人，無論是不是哈瑪斯成員，從他們的土地上驅逐出去，是荒謬且無稽的說法。」

若戰火重燃 哈瑪斯：將動用所有能力回擊

巴德蘭表示，雖然希望不會重返戰爭，但「如果這場戰鬥再次強加在我們頭上，我們巴勒斯坦人民與抵抗力量，無疑將會對抗，並動用所有能力來擊退侵略。」

他也證實，哈瑪斯不會派代表出席在埃及舉行的和平協議正式簽署儀式，所有溝通都將透過卡達與埃及的調解人進行。他最後警告，如果巴勒斯坦人無法在此次談判中，獲得建立自己國家的權利，「這個地區將不會有穩定」，而巴勒斯坦人民將「以所有形式與所有手段，持續其鬥爭與抵抗。」

