    國際

    每天滑不停！ 台灣人超愛滑Threads 貢獻21％流量成「全球第一」

    2025/10/12 13:01
    近來數據統計網站SimilarWeb發布最新報告，台灣用戶以流量貢獻度高達21.83%，勇奪全球第一名，穩坐「最愛滑Threads國家」的冠軍寶座。示意圖。（資料照，彭博）

    Meta旗下最新社群媒體「Threads」（台灣暱稱：脆或串），自2023年7月問世後，不到一年，就成為台灣年輕族群最喜愛的媒體，連帶掀起大批註冊熱潮。近來數據統計網站SimilarWeb發布最新報告，台灣用戶以流量貢獻度高達21.83%，勇奪全球第一名，穩坐「最愛滑Threads國家」的冠軍寶座。

    根據SimilarWeb的統計報告，Threads在全球日活使用量突破1.3億人次，首次超越競爭對手社群平台X（前Twitter）。報告指出，Threads累積的超高流量，台灣用戶功不可沒，因為全國人口不到全世界0.5%的台灣人，為Threads貢獻高達4分之1的流量，排名世界第一，其次則依序為越南15.38%、美國12.92%、韓國4.87%以及香港4.4%。

    報告分析，主打與IG連通、以演算法隨機推薦熱門話題或貼文內容的Threads，讓用戶不需要去追蹤特定帳號，就可不斷即時滑到各種新貼文，加上用戶之間互動性高、積極留言等高黏著度誘因，吸引更多用戶每天沉迷「滑脆」的社群體驗。另外，此消息被台灣Threads用戶分享到該平台後，果不其然再度掀起一股全新的熱烈討論。

    台灣網友紛紛表示，「消息傳遞快速」、「這是我們台灣人的家庭群組」、「每天滑一下就知道今天發生什麼事」、「Threads根本就是台灣人的LINE群組」、「台灣人把Threads玩到超越創辦人的預期」、「每天花好多時間在Threads，基本不開FB了」、「就廣告少，演算法推播準，一滑就停不下來，比IG、FB好用多了」、「台灣人用Threads已經到上廁所求救沒衛生紙、吃便當沒筷子都會有人送過去的程度」。

    更有不少重度使用者指出，Threads不僅是大型聊天室，也使非常重要的日常生活、八卦情報等各項資訊交流平台，像是在花蓮光復鄉救災情間，也發揮了重大協助。然而，人氣不斷高漲的Threads，也因高流量成為新的犯罪溫床，無數網軍、詐騙集團等不肖人士大舉湧入，甚至不斷發布大量帶風向假消息，意圖加劇台灣社會動亂與仇恨對立。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    在 Threads 查看

    根據SimilarWeb的統計報告，Threads在全球日活使用量突破1.3億人次，首次超越競爭對手社群平台X（前Twitter）。示意圖。（資料照，路透）

