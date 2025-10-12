以色列人質最快週一早上獲釋 但遺體尋獲不易成最大變數

在以哈達成停火協議後，美國中東特使魏科夫11日在川普女婿庫許納（左）與女兒伊凡卡（右）的陪同下，於特拉維夫「人質廣場」向家屬說明協議進度，並坦言尋找部分罹難人質遺體將是艱鉅的挑戰。（路透）

在以色列與哈瑪斯（Hamas）達成歷史性停火協議後，根據《以色列時報》引述多方官員說法，人質的釋放程序預計將於週一（13日）上午開始，但具體時間仍存在變數。其中，最大的挑戰在於，部分已罹難人質的遺體可能難以在72小時的期限內尋獲。

以色列政府的人質事務總協調官赫希（Gal Hirsch）在10日發給家屬的訊息中表示，以色列相信「釋放我們摯愛親人的程序，將於週一上午開始。」哈瑪斯高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）也對法新社證實了此一時程。

根據協議，在以色列軍隊於10日中午完成第一階段撤軍後，哈瑪斯有72小時的時間釋放48名剩餘人質（其中20人據信仍在世）。

然而，以色列第12頻道（Channel 12）11日引述一名高階官員的說法，稱「並非所有時間細節對以色列而言都是清楚的」。該官員並未指責哈瑪斯刻意拖延，而是表示這種不確定性，似乎源於該恐怖組織的後勤準備工作。報導補充說，若條件允許，釋放行動最早可能在12日晚間就開始。

遺體尋獲困難 美特使坦言：可能很難

目前最大的變數，在於哈瑪斯能否在期限內，找到所有28名已罹難人質的遺體。哈瑪斯先前已表示，要從斷垣殘壁中尋找部分遺體，將會非常困難。

美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）11日與人質家屬會面時，也坦率地表達了同樣的擔憂。據報導，家屬們對此評估深感不安，懇求以色列盡一切可能帶回每一位人質。

根據CNN引述三名以色列官員的說法，納坦雅胡政府在批准協議前，就已知悉可能無法尋獲所有遺體，預估可能有7至15具遺體無法被找回。赫希已向家屬承諾，在哈瑪斯完成第一輪移交後，將由一支多國特遣部隊，協助搜尋任何哈瑪斯無法找到的遺體。

