    國際

    盼比照中東！澤倫斯基籲川普調停烏俄戰爭 傳求購「戰斧」飛彈

    2025/10/12 11:18 編譯陳成良／綜合報導
    澤倫斯基（左）盼川普比照比照中東停火模式，調停俄烏戰爭。（美聯社資料照）

    澤倫斯基（左）盼川普比照比照中東停火模式，調停俄烏戰爭。（美聯社資料照）

    美國總統川普成功斡旋加薩停火協議後，烏克蘭總統澤倫斯基11日與川普通話，敦促利用這股「和平的動能」，協助調停已延燒近4年的烏俄戰爭。根據美媒報導，雙方在通話中，更觸及了烏克蘭希望購買「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的敏感議題。

    澤倫斯基在他臉書上寫道：「如果一個地區的戰爭可以被停止，那麼其他的戰爭肯定也能被停止，包括俄羅斯的戰爭。」他在貼文中盛讚川普推動中東和平的努力，並形容兩人進行了一場「非常正面且具成效」的對話。

    此次通話的背景，是俄羅斯剛於10日對烏克蘭的能源基礎設施，發動了新一輪大規模的飛彈與無人機攻擊，導致首都基輔等多地大規模停電。澤倫斯基在社群平台X上表示：「我向川普總統通報了俄羅斯對我們能源系統的攻擊，並感謝他支持我們的意願。」

    烏克蘭求購「戰斧」飛彈？ 川普曾表態

    根據美國新聞網站《Axios》報導，雙方在通話中，還討論了烏克蘭希望能獲准採購「戰斧」巡弋飛彈的要求，以增強基輔對俄羅斯境內進行長程打擊的能力。

    川普先前曾暗示，他對「出售戰斧飛彈給北約國家，以便他們能將其提供給烏克蘭」的想法，「差不多已做出決定」。然而，此舉勢必引發莫斯科的強烈反彈，俄羅斯總統普廷先前已警告，這將是「一個全新、性質完全不同的升級階段」。

    與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）警告，俄羅斯的空襲正不斷升級，且其反制烏軍防空系統的手段也更有效。他表示，儘管烏軍防空的有效率約為74%，但仍需額外的努力來保護後方的能源與關鍵基礎設施。

    就在本週稍早，俄羅斯才對烏克蘭發射了465架「見證者」（Shahed）型攻擊無人機與誘餌無人機，以及32枚巡弋與彈道飛彈。

    美烏領袖通話 澤倫斯基祝賀川普調停以哈戰爭

