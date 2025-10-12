為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國房地產又出事？ 萬科董事長辛杰驚傳被帶走失聯23天

    2025/10/12 11:33 即時新聞／綜合報導
    中國房企萬科集團董事長辛杰，傳出9月18日開會時被帶走調查，目前已失聯23天。（圖擷自微博）

    中國房企萬科集團董事長辛杰，傳出9月18日開會時被帶走調查，目前已失聯23天。（圖擷自微博）

    中國恆大暴雷顯示出對岸房地產行業陷入寒冬，沒想到中國另一房地產巨頭、具有國有資產背景的萬科集團，傳出董事長辛杰9月18日在開會時被帶走調查，整整失聯23天後消息才對外曝光，尚不清楚辛杰捲入了什麼事件。

    中國新浪證券微博帳號11日指出，萬科大股東、中國國有獨資企業深圳地鐵集團，今年年初以辛杰為首帶來一批管理層團隊，替換掉萬科原本的高層，被認為是要幫陷入債務違約危機的萬科救火，沒想到萬科先前的高層還沒出事，反倒是辛杰先遭到調查。

    事實上，萬科前總裁兼執行長祝九勝，今年1月17日起也短暫失聯2天，平安歸來後已從萬科離職，但辛杰這次是人間蒸發23天，沒人知道他遭遇了什麼，有消息顯示他是在異地接受當局調查。

    據了解，辛杰原本被認為是萬科最不可能出事的人，因為他臨危受命並被上面賦予重任，要來化解萬科的債務危機，中國網友得知消息後議論紛紛，有人感嘆繼恆大、碧桂園、萬科之後不知還有哪間房企會暴雷；還有人擔憂深圳地鐵會被萬科拖進深淵。

