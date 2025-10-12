政府關門照發軍餉！川普下令：130萬美軍薪水一毛不能少

川普指示國防部長赫格塞斯（右）動用可用資金支付軍餉。（歐新社資料照）

在美國聯邦政府關門進入第11天、數十萬公務員被迫放無薪假或無薪工作之際，美國總統川普11日下達一道命令，要求五角大廈「動用所有可用資金」，確保約130萬現役軍人能在下週三（10月15日）按時領到薪水。此舉雖為軍人解了燃眉之急，卻也被批評是移除了迫使國會盡快達成協議的壓力點，恐讓政府關門僵局延續更久。

據美聯社報導，川普在其社群平台「Truth Social」上發文，將政府關門的責任歸咎於民主黨，並表示他是以三軍統帥的身份，指示國防部長赫格塞斯動用可用資金支付軍餉，因為「我們勇敢的部隊不應錯過他們理應在10月15日獲得的薪資。」

錢從哪來？白宮：挪用五角大廈研發經費

白宮管理及預算局（OMB）一名發言人透露，此次將動用五角大廈上一財年約80億美元（約新台幣2440億元）未動用的「研發測試與評估」經費，來支付這筆軍餉。

報導指出，此舉雖暫時穩定了軍心，卻也移除了迫使國會兩黨盡快達成協議的一大壓力點，可能讓這場已持續11天的政府關門僵局，延續至第三週甚至更久。與此同時，數十萬名被迫休無薪假或無薪工作的聯邦雇員，則沒有獲得類似的保障。白宮已於週五開始對部分聯邦雇員進行裁員。

美國政府自10月1日新財年開始之際陷入停擺，起因是民主黨拒絕了一項共和黨提出的短期撥款法案，並堅持法案必須包含延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）下的聯邦健康保險補助。若該補助在年底到期，將導致數百萬美國人的每月保費上漲。

川普與共和黨領袖表示，他們對健保補助的談判持開放態度，但堅持政府必須先重新開門。在兩黨都堅守立場的情況下，目前尚不清楚這場僵局將如何、以及何時才能結束。

