為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    明著罵種族滅絕、暗中與以色列練兵？華郵揭沙烏地、卡達「雙面外交」

    2025/10/12 10:37 編譯陳成良／綜合報導
    9月9日，以色列空襲卡達首都杜哈，意圖狙殺哈瑪斯領袖，造成圖中建築物嚴重毀損。諷刺的是，《華盛頓郵報》披露的外洩文件顯示，就在這次空襲之前，卡達仍是與以色列進行秘密軍事合作、共同應對伊朗威脅的六個阿拉伯國家之一。（路透）

    9月9日，以色列空襲卡達首都杜哈，意圖狙殺哈瑪斯領袖，造成圖中建築物嚴重毀損。諷刺的是，《華盛頓郵報》披露的外洩文件顯示，就在這次空襲之前，卡達仍是與以色列進行秘密軍事合作、共同應對伊朗威脅的六個阿拉伯國家之一。（路透）

    根據《華盛頓郵報》引述外洩的美國文件披露，在長達兩年的加薩戰爭期間，儘管幾個主要的阿拉伯國家在公開場合嚴厲譴責以色列的軍事行動，但私底下，他們卻悄悄地擴大了與以色列軍方的安全合作。這項由美國居中促成的秘密軍事交流，雖然一度因以色列空襲卡達而陷入危機，但如今可能在監督新達成的加薩停火協議中，扮演關鍵角色。

    由「國際調查記者同盟」（ICIJ）取得並經《華盛頓郵報》查證的五角大廈簡報顯示，過去3年，在美國中央司令部（US Centcom）的推動下，一個名為「區域安全建構」（Regional Security Construct）的合作機制已然成形。

    文件顯示，來自以色列與6個阿拉伯國家，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、約旦、巴林與卡達的高階軍官，共同在巴林、埃及、約旦甚至卡達等地舉行了多次規劃會議。這些合作背後的驅動力，是各國對伊朗及其代理人構成的共同威脅。一份文件中甚至將伊朗及其盟友民兵形容為「邪惡軸心」。

    檯面上痛批種族滅絕 檯面下交流反地道戰術

    這種檯面上與檯面下的巨大反差極具諷刺性。在公開場合，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦與卡達的領袖，都曾指控以色列在加薩的行動等同於「種族滅絕」；卡達國家元首更曾在聯合國大會上，痛批以色列發動「種族滅絕戰爭」。

    然而，外洩文件顯示，就在今年1月，美軍曾在肯塔基州的坎貝爾堡，為來自6個夥伴國家的軍官，舉辦了關於如何偵測與摧毀地下隧道的訓練課程，而這正是哈瑪斯在加薩對抗以軍的關鍵戰術。

    到2024年，美軍中央司令部已成功將多數夥伴國的防空系統進行鏈結，讓他們能夠與美軍共享雷達與感測器數據，並查看整合後的區域空中圖像。

    然而，這種秘密合作在今年9月以色列空襲卡達首都、意圖狙殺哈瑪斯領袖後，一度陷入危機。諷刺的是，這個旨在防禦伊朗的聯合防空系統，並未偵測到來自盟友以色列的攻擊。在川普政府的敦促下，以色列總理納坦雅胡最終向卡達道歉，才化解了危機。

    隨著以哈達成停火協議，美國週四已宣布將派遣200名美軍前往以色列成立協調中心，而曾參與此一秘密合作的數個阿拉伯國家，也預計將派兵加入。報導指出，這些昔日在檯面下建立的軍事互信，如今可能成為監督停火的基石。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播