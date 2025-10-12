明著罵種族滅絕、暗中與以色列練兵？華郵揭沙烏地、卡達「雙面外交」

9月9日，以色列空襲卡達首都杜哈，意圖狙殺哈瑪斯領袖，造成圖中建築物嚴重毀損。諷刺的是，《華盛頓郵報》披露的外洩文件顯示，就在這次空襲之前，卡達仍是與以色列進行秘密軍事合作、共同應對伊朗威脅的六個阿拉伯國家之一。（路透）

根據《華盛頓郵報》引述外洩的美國文件披露，在長達兩年的加薩戰爭期間，儘管幾個主要的阿拉伯國家在公開場合嚴厲譴責以色列的軍事行動，但私底下，他們卻悄悄地擴大了與以色列軍方的安全合作。這項由美國居中促成的秘密軍事交流，雖然一度因以色列空襲卡達而陷入危機，但如今可能在監督新達成的加薩停火協議中，扮演關鍵角色。

由「國際調查記者同盟」（ICIJ）取得並經《華盛頓郵報》查證的五角大廈簡報顯示，過去3年，在美國中央司令部（US Centcom）的推動下，一個名為「區域安全建構」（Regional Security Construct）的合作機制已然成形。

文件顯示，來自以色列與6個阿拉伯國家，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、約旦、巴林與卡達的高階軍官，共同在巴林、埃及、約旦甚至卡達等地舉行了多次規劃會議。這些合作背後的驅動力，是各國對伊朗及其代理人構成的共同威脅。一份文件中甚至將伊朗及其盟友民兵形容為「邪惡軸心」。

檯面上痛批種族滅絕 檯面下交流反地道戰術

這種檯面上與檯面下的巨大反差極具諷刺性。在公開場合，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦與卡達的領袖，都曾指控以色列在加薩的行動等同於「種族滅絕」；卡達國家元首更曾在聯合國大會上，痛批以色列發動「種族滅絕戰爭」。

然而，外洩文件顯示，就在今年1月，美軍曾在肯塔基州的坎貝爾堡，為來自6個夥伴國家的軍官，舉辦了關於如何偵測與摧毀地下隧道的訓練課程，而這正是哈瑪斯在加薩對抗以軍的關鍵戰術。

到2024年，美軍中央司令部已成功將多數夥伴國的防空系統進行鏈結，讓他們能夠與美軍共享雷達與感測器數據，並查看整合後的區域空中圖像。

然而，這種秘密合作在今年9月以色列空襲卡達首都、意圖狙殺哈瑪斯領袖後，一度陷入危機。諷刺的是，這個旨在防禦伊朗的聯合防空系統，並未偵測到來自盟友以色列的攻擊。在川普政府的敦促下，以色列總理納坦雅胡最終向卡達道歉，才化解了危機。

隨著以哈達成停火協議，美國週四已宣布將派遣200名美軍前往以色列成立協調中心，而曾參與此一秘密合作的數個阿拉伯國家，也預計將派兵加入。報導指出，這些昔日在檯面下建立的軍事互信，如今可能成為監督停火的基石。

