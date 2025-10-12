為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美密西西比州驚傳3起槍擊案 釀8死20傷、死者中有孕婦

    2025/10/12 09:46 即時新聞／綜合報導
    美國密西西比州3間不同高中舉行返校美式足球比賽，孰料賽後在附近都發生槍擊案，總計造成8人死亡、約20人受傷。圖為利蘭市案發現場。（美聯社）

    美國密西西比州不平靜！3間不同地區的高中10日晚間舉行返校美式足球比賽，孰料賽後在附近陸續發生槍擊案，總計造成8人死亡、約20人受傷，死者中有1名孕婦。

    《NBC》報導，密西西比州三角洲（Mississippi Delta）地區華盛頓郡利蘭市（Leland），10日在高中球賽後爆發槍響，華盛頓郡法醫沃特金斯（La'Quesha Watkins）證實在市中心有4人喪命、2人送醫不治。

    密西西比州州議員西蒙斯（Derrick Simmons）透露，在球賽結束後人群聚集在利蘭市中心，因此槍擊案傷亡慘重，除了造成6死之外還有大約20人受傷，其中4人狀況危急，案發地點距離市政大樓不遠，兇嫌尚未落網。

    另外，密西西比州東部賈斯珀郡約640人口的小鎮海德堡（Heidelberg），10日舉行高中美足比賽後傳出槍響，在校園內釀成2人死亡，目前已有1名18歲嫌犯落網。

    同樣位於密西西比州三角洲地區的夏基郡，10日有高中舉辦美足賽事，結束後發生槍擊案，夏基郡警長凱撒（Herbert Ceaser Sr.）透露有2人被捕．但並未提及是否有人員傷亡。

