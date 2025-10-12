為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拜登接受放射與賀爾蒙治療 前列腺癌已骨轉移、上月切除皮膚癌病變

    2025/10/12 08:53 編譯陳成良／綜合報導
    美國前總統拜登正因卸任後被診斷出的前列腺癌，接受放射與賀爾蒙治療。據悉，其癌細胞已擴散至骨骼。（美聯社資料照）

    美國前總統拜登正因卸任後被診斷出的前列腺癌，接受放射與賀爾蒙治療。據悉，其癌細胞已擴散至骨骼。（美聯社資料照）

    根據美聯社報導，美國前總統拜登的一名發言人11日證實，拜登正在接受放射治療與賀爾蒙療法，作為其惡性前列腺癌治療計畫的新階段。

    拜登現年82歲，在其幕僚史考利（Kelly Scully）發表的聲明中表示：「作為前列腺癌治療計畫的一部分，拜登總統目前正在接受放射治療與賀爾蒙治療。」

    拜登在今年一月卸任總統。此前，他在去年年中一場與共和黨對手川普的災難性辯論後，因外界對其年齡、健康與心智能力的普遍擔憂，而放棄了競選連任，並由其副手賀錦麗（Kamala Harris）代為出征，但最終敗給了川普。

    卸任後，拜登的辦公室於今年五月首度對外宣布，在出現泌尿系統症狀後，他被診斷出罹患了前列腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼。

    格里森分數高達9分 屬最惡性癌別

    前列腺癌的惡性程度，通常以「格里森分數」（Gleason score）進行評級，分數從6至10分，8分以上即屬高惡性。拜登辦公室曾透露，他的格里森分數高達9分，顯示其癌症屬於最惡性的類型之一。

    除了前列腺癌，拜登在上個月也曾接受手術，切除了額頭上的皮膚癌病變。

