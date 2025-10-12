諾貝爾和平獎提前曝光？國際賭盤異常波動 將追查是否間諜滲透

諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派女領袖馬查多獲得，不過在馬查多獲獎前，賭盤平台「Polymarket」中馬查多獲獎率突然暴增，挪威諾貝爾委員會秘書哈普威金認為，這極有可能是一次「間諜行動」所致。（路透）

2025年諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派女領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲得，不過在馬查多獲獎前，賭盤平台「Polymarket」中馬查多獲獎率突然暴增，且當時並無任何專家或媒體點名馬查多是得獎熱門人選。挪威諾貝爾委員會秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）11日接受挪威媒體訪問時認為，這極有可能是一次「間諜行動」所致。

綜合外媒報導，在本月9日晚上至10日凌晨之間，馬查多在賭盤平台「Polymarket」獲頒和平獎的機率從3.75%暴升至接近73%，而在這詭異現象出現後數小時，諾貝爾委員會才正式揭曉和平獎得主身分。

請繼續往下閱讀...

諾貝爾委員會秘書哈普威金接受挪威媒體TV2電視台坦言，他認為這極有可能是間諜行動，協會將會深入調查，必要時會進一步強化資安措施。哈普威金指出，此類間諜行為會讓外界以為是內部人士故意洩密，但實際上這種狀況不太可能發生，目前雖然沒辦法百分百肯定就是所謂間諜行為，但諾貝爾協會被「間諜」鎖定已經不是什麼秘密了。

哈普威金提到，諾貝爾協會一向會勾起某些人在獲取資訊方面的興趣，這些「行為人士」既可能是國家、也可能是其他組織，且動機可能涉及政治性或經濟性，「這種行為早已持續數十年」。

挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）10日接受挪威新聞社（NTB）採訪時則表示，他不認為馬查多的名字曾外洩，「我不認為和平獎史上出現過洩密，我很難想像這會發生」。

據了解，Polymarket一個名為「dirtycup」的帳號，在官方宣布和平獎得主前幾小時，投注約7萬美元（約台幣220萬元）押馬查多勝出，最終獲利約3萬美元（約92萬元台幣）。主要押注馬查多的帳號共有3個，合計獲利約9萬美元（台幣275萬元）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法