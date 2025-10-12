對抗侵襲性攝護腺癌　拜登正接受放射與荷爾蒙治療

美國前總統拜登（Joe Biden）正在接受放射線治療及荷爾蒙療法，以對抗今年5月診斷出的攝護腺癌。

法新社報導，拜登的發言人說：「總統拜登目前正在接受放射線治療與荷爾蒙療法，作為攝護腺癌治療計畫的一環。」

拜登辦公室今年5月對外宣布，這位82歲的前總統因泌尿系統疾病的症狀而就醫，發現攝護腺有結節，經診斷罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），癌細胞已轉移到骨骼。

拜登當時在社群媒體平台X發文表示：「癌症影響我們每一個人。如同你們許多人一樣，吉兒（Jill）和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」

美國癌症學會（American Cancer Society）指出，攝護腺癌是男性最常見的癌症，特別是在年長族群。研究估計，80歲以上男性約有8成攝護腺內帶有癌細胞。

美國癌症學會也表示，若及早發現，攝護腺癌的治癒率很高，但仍是男性第2大癌症死因。

荷爾蒙療法是常見的治療方式，能縮小腫瘤並減緩癌症生長，但無法根治。（編譯：蔡佳敏）1141012

