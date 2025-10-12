為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    對抗侵襲性攝護腺癌　拜登正接受放射與荷爾蒙治療

    2025/10/12 01:45 中央社

    美國前總統拜登（Joe Biden）正在接受放射線治療及荷爾蒙療法，以對抗今年5月診斷出的攝護腺癌。

    法新社報導，拜登的發言人說：「總統拜登目前正在接受放射線治療與荷爾蒙療法，作為攝護腺癌治療計畫的一環。」

    拜登辦公室今年5月對外宣布，這位82歲的前總統因泌尿系統疾病的症狀而就醫，發現攝護腺有結節，經診斷罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），癌細胞已轉移到骨骼。

    拜登當時在社群媒體平台X發文表示：「癌症影響我們每一個人。如同你們許多人一樣，吉兒（Jill）和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」

    美國癌症學會（American Cancer Society）指出，攝護腺癌是男性最常見的癌症，特別是在年長族群。研究估計，80歲以上男性約有8成攝護腺內帶有癌細胞。

    美國癌症學會也表示，若及早發現，攝護腺癌的治癒率很高，但仍是男性第2大癌症死因。

    荷爾蒙療法是常見的治療方式，能縮小腫瘤並減緩癌症生長，但無法根治。（編譯：蔡佳敏）1141012

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播