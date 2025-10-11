巴黎香奈兒店遭洗劫！2男開車撞進店內 損失逾2000萬元

兩名男子駕車衝撞巴黎香奈兒店面後闖入行竊，盜走價值超過57萬歐元（約新台幣2034萬元）的精品。（法新社）

法國巴黎香奈兒精品店驚傳搶案，兩名男子駕駛汽車衝撞店面後闖入行竊，盜走價值超過57萬歐元（約新台幣2034萬元）的精品。警方迅速逮捕嫌犯，並在其藏匿處尋回贓物。

《leparisien》報導，案件發生於10月2日凌晨約4點40分，一輛紅色汽車高速撞進位於巴黎皇家路第八區的香奈兒門市櫥窗，歹徒隨即闖入店內洗劫高價皮件。目擊者報警後，警方迅速抵達現場，發現店內大量精品包包失竊。經盤點後確認，店內損失高達57.5萬歐元（約新台幣2034萬元）。

請繼續往下閱讀...

巴黎警方迅速展開追捕，由打擊幫派犯罪小組與蒙彼利埃特勤部隊聯手辦案，透過監視器與通訊紀錄鎖定嫌犯位置。警方先在塞納省沙維爾市逮捕32歲阿根廷男子，隨後在高速公路攔截準備逃往西班牙的27歲西班牙籍同夥。警方在嫌犯藏身處查獲完整贓物，並搜出大量工具、橡膠面具與仿製手槍，疑似皆為行竊準備。

兩名嫌犯已被帶回接受偵訊，但全程保持沉默並拒絕配合調查。檢方尚不清楚兩人是否屬於同一犯罪集團。一名調查人員表示，雖然整起犯案計畫縝密，但手法並不高明，這反應出精品店在保全系統上可能存在漏洞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法