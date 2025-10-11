日本首相誰上位？高市早苗陷困局 《日經》預測3劇本

一般認為，自民黨總裁高市早苗成為日本第一位女首相的可能性大。（歐新社）

日本執政聯盟自民黨與公明黨合作體制破局，自民黨總裁高市早苗雖然仍可能在首相指名選舉中獲勝，成為第一位女首相，但之後國政如何運作成為焦點。畢竟未來要在國會通過預算案或法案，需要尋覓更多合作對象，處境更加艱難。

公明黨與自民黨結束合作，讓日本政壇權力版圖出現變動。高市若出任首相，將面臨艱難的少數政權局面；與此同時，立憲民主黨和其他在野黨則伺機佈局，謀求政權交替。

時事評論員鄉原信郎分析，延續26年的自民、公明合作體制破局後，石破茂政權之後的日本政治框架會如何發展，陷入完全無法預測的混亂狀態。現階段，自民黨在眾議院的席次為196席，距離過半233席還差近40席，光是與一個政黨結盟，已經無法確保多數。

鄉原分析，盤點自民黨可能的合作對象，日本維新會的性質類似於關西的地方政黨，與自民黨在大阪地區競爭激烈。如果要合作，唯一可能性只有承諾實現「副首都構想」，也就是日本維新會成立以來一直視為目標的「大阪都構想」。然而，最反對這個構想的正是大阪自民黨。因此，除非有深刻的個人信賴關係，否則以目前的高市體制，想要合作幾乎不可能。

其次是國民民主黨，該黨背後有勞工組織「日本勞動組合總聯合會」（簡稱連合）的影響，雙方原本就難以合作。加上現在即使與自民黨合作，也沒辦法達到過半，因此國民民主黨沒有結盟的動機。至於最大在野黨立憲民主黨與自民黨結成「大聯合政府」，更是完全不可能實現的幻想。

鄉原指出，在這種客觀情勢下，即使高市被指名為首相，也難以像石破政權時代一樣，以自公為基礎，只要與在野黨有一定合作，就能推動預算案與法案，這種政權基本架構完全覆滅。

另一方面，立憲民主黨幹事長安住淳正在號召在野黨推舉共同的首相候選人，各政黨之間的政治角力正在升溫。然而，即使在野黨能夠誕生一個人選，彼此在政策與理念上仍存在巨大分歧，即使組成聯合內閣，也難以獲得國民信任。

日本經濟新聞報導，由於高市早苗的基礎票源縮水、政權交替的可能性提高，未來局勢可能會出現3種劇本。

其一，立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨在眾議院合計210席，高於自民黨單獨的196席，但3黨沒有達成整合，公明黨又兩邊都不支持，因此投票結果仍由高市早苗出任首相，成立自民黨單獨少數政權。

其二，眾議院中還有一個由7名眾議員組成的「有志．改革之會」，其中有人與自民黨高層關係密切，可能投票支持高市。如果自民黨爭取到「有志．改革之會」的支持，196票加上7票將達到203票，與在野3黨的210票差距不大。假設自民黨又能說服其他在野黨合作，就能達到過半。

其三，立憲、維新、國民3黨達成合作，共推國民民主黨代表玉木雄一郎為首相候選人，就會誕生「在野黨聯合政權」。不過，國民民主黨多次強調，立憲必須在核能、安全保障與憲法等基本政策的立場上縮小分歧，否則難以合作。

然而，立憲民主黨中也有派系之分，偏向自由派、反核的派閥「聖所」成員約有40至50人，即使黨中央決議要支持玉木，一旦該派閥的部分議員倒戈，高市的得票率就有可能超越玉木。

目前各黨都在密切觀察彼此動向，展開談判。如果雙方票數接近，黨內違紀投票，或是突然倒戈的可能性也不能排除。首相指名選舉最快將於20日當週舉行，在接下來約10天內，各政黨的動作將決定下屆日本政權的走向。

