無懼川普關稅威脅 北京市民：中國不怕！

川普威脅對中國額外徵收100％關稅，北京市民樂觀看待。示意圖。（歐新社）

美國總統川普昨（10日）發文宣布，11月起將對中國商品額外徵收100％關稅，雖然消息嚇人，但北京市民今（11日）接受外媒訪問時卻處變不驚，口徑一致對外表示：中國不怕！

48歲的軟體公司職員劉明（Liu Ming，音譯）對《法新社》說：「當我第一眼看到這條新聞的時候，我沒什麼感受。川普總有這類孩子氣或反覆無常的政策。中國不怕美國任何的制裁或限制我們的政策。我們有信心也有能力，我們自己會做的更好。」

請繼續往下閱讀...

如同其他接受訪問的北京市民，劉明也認為川普很善變，「從一個中國人的角度來看，他有點兒不靠譜。他總是從這個政策轉到那個政策，引起世界很大的騷動，很不穩定。」

30多歲在保險業工作的王女士也表達了類似的觀點，「他今天說了一件事，但也許小睡之後他又會再次改變心意。在他79歲的年紀，他應該更沉穩一點！」

王女士還說，川普開出的高額關稅可能會適得其反，因為美國商品的價格也會提高，至於對中國人民的影響，還要再看看情況會如何發展。

第三位接受街訪的于女士說，她覺得進出口方面與企業或多或少會受到關稅影響，但「對於一般中國人民來說，我覺得他們的日常生活近期不會有太多變化。」

于女士的同事、30多歲的劉小姐則開玩笑說，她從川普不按牌理出牌的作風中，看到了一項優點，「他給了我們很多餐桌話題。」

