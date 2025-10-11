為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    無懼川普關稅威脅 北京市民：中國不怕！

    2025/10/11 21:27 即時新聞／綜合報導
    川普威脅對中國額外徵收100％關稅，北京市民樂觀看待。示意圖。（歐新社）

    川普威脅對中國額外徵收100％關稅，北京市民樂觀看待。示意圖。（歐新社）

    美國總統川普昨（10日）發文宣布，11月起將對中國商品額外徵收100％關稅，雖然消息嚇人，但北京市民今（11日）接受外媒訪問時卻處變不驚，口徑一致對外表示：中國不怕！

    48歲的軟體公司職員劉明（Liu Ming，音譯）對《法新社》說：「當我第一眼看到這條新聞的時候，我沒什麼感受。川普總有這類孩子氣或反覆無常的政策。中國不怕美國任何的制裁或限制我們的政策。我們有信心也有能力，我們自己會做的更好。」

    如同其他接受訪問的北京市民，劉明也認為川普很善變，「從一個中國人的角度來看，他有點兒不靠譜。他總是從這個政策轉到那個政策，引起世界很大的騷動，很不穩定。」

    30多歲在保險業工作的王女士也表達了類似的觀點，「他今天說了一件事，但也許小睡之後他又會再次改變心意。在他79歲的年紀，他應該更沉穩一點！」

    王女士還說，川普開出的高額關稅可能會適得其反，因為美國商品的價格也會提高，至於對中國人民的影響，還要再看看情況會如何發展。

    第三位接受街訪的于女士說，她覺得進出口方面與企業或多或少會受到關稅影響，但「對於一般中國人民來說，我覺得他們的日常生活近期不會有太多變化。」

    于女士的同事、30多歲的劉小姐則開玩笑說，她從川普不按牌理出牌的作風中，看到了一項優點，「他給了我們很多餐桌話題。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播