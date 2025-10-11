為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北美日全食讓鳥兒「過夜」4分鐘 美洲知更鳥「晨曲」鳴唱量高出6倍

    2025/10/11 21:28 編譯管淑平／綜合報導
    日食期間樹上的鳥兒。（路透檔案照）

    日食期間樹上的鳥兒。（路透檔案照）

    今年4月8日北美地區上演的罕見日全食，短暫讓白晝化為黑夜，就在大家焦點放在這個天文現象之際，一批科學家把握機會，研究日全食對鳥類的影響，發現平常在破曉時分會自然爆出一陣「黎明合唱」（dawn chorus）鳴叫的鳥類，受影響最大，在日全食尾聲、陽光開始重現的階段，又唱起「晨曲」，彷彿迎接新的一天開始。

    《路透》10日報導，鳥類的日常和季節性規律與日照息息相關，這次在日全食期間的觀察發現，鳥兒的節奏被日全食短暫打亂。這份9日在《科學》（Science）發表的研究報告第一作者、印第安納大學演化、生態與行為學博士生艾奎拉（Liz Aguilar）說，「光是驅動鳥類行為的其中一個最強力量，即使只有4分鐘的『夜』，也足以使許多種鳥類，把它當成又過了一晚，黎明又來了」。

    研究人員在印第安納州布盧明頓市周邊地區設置14組錄音器，捕捉超過10萬筆鳥類聲音，並以機器學習工具加以分析，區分出發出鳴叫聲的物種；另外，研究團隊開發專門應用程式，讓北美各地約1700名民眾回報觀察到日全食期間鳥兒行為變化，累計有1萬1000多筆紀錄。

    結果，在布盧明頓記錄到的52種鳥類中，29種在日全食發生時，與一般4月午後相比，鳴叫出現顯著變化，平常「黎明合唱」最強烈的鳥類，最容易受影響。以天還沒亮就開始唱晨曲出名的美洲知更鳥（American robin），在日全食和陽光剛開始重現時，鳴唱量是平常午後的6倍；橫斑林鴞（barred owl）在日全食結束、日光類似晨昏時的發聲，提高到平常午後的4倍。不過，同樣以清晨高歌聞名的皇葦鷦鷯（Carolina wren）幾乎不受影響。

    艾奎拉指出，並非所有種類的鳥兒都對日全食有同樣反應，這一點其實合理，因為每個物種有各自的活動模式、能量需求和感官能力，因此對環境變化的解讀也不同，對光線變化敏感度互異，「如果每一種鳥兒都出現同樣的反應，才會更令人驚訝」。

    她說，研究中比較近親物種之間，以及候鳥和留鳥，並未發現有一致性的差異，這表示，是哪些因素讓特定物種，對光線驟然改變較敏感或較不敏感，還有待探究，這會是未來研究的重要方向。

